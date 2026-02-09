Emisije
Gospodin Savršeni

Ruža razdora: ukrasti spoj ili sačuvati mir u vili?

Novo jutro u vili donosi jedno ključno pitanje - treba li se posebna moć iskoristiti ili je bolje igrati na sigurno. Dvojbe su sve glasnije, savjeti sve kontradiktorniji, a pritisak raste iz minute u minutu

RTL.hr
09.02.2026 11:25

Imaš dvije opcije: možeš ne iskoristiti ružu i ne zamjeriti se curama ili iskoristiti ružu i imati taj pritisak da se curama moraš pravdati", upozorit će jedna djevojka.

Ana i Tena
Ana i Tena FOTO: RTL

Kad Savršeni stignu u vilu, odluke naglo padaju, a reakcije djevojaka donose dodatni razdor među njima. Samo me nemoj me poslije dočekati iza vrata s nečim", poručit će djevojka koja se odvažila na potez večeri.

Dok jedni slave hrabrost, drugi je nazivaju očajem, a tenzije prerastaju u otvorene sukobe. To je vrtić, dječja posla", zaključit će netko sa strane, no čini se da emocije izmiču kontroli.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Kako će završiti današnji spojevi i tko će platiti cijenu zbog pretjerane iskrenosti, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' - dostupna od ponoći na platformi Voyo te od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

gospodin savršeni 2026
