Gospodin Savršeni

Šala koja nije dobro sjela: 'Osjećala sam se poniženom'

U vili na Kreti ostalo je još samo šest djevojaka, a svi su svjesni da se bliži velika završnica

06.04.2026 09:30

Emocije su sve jače, a svaka od njih želi maksimalno iskoristiti posljednje prilike za razgovor i vrijeme nasamo

Ne znam bih li mogla ostati s njim u kontaktu da me sad izbaci", priznaje jedna od djevojaka dok druga razmišlja o svemu što je proživjela tijekom showa: Neke stvari nisu bile dobre od mene, ali svaki put sam se ispričala za sve što je bilo potrebno."

Karlo i Helena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ubrzo stiže pismo koje najavljuje posljednje spojeve prije finala. Djevojke znaju koliko su oni važni jer upravo nakon njih slijedi odluka o finalistkinjama.

No ono što je trebalo biti romantično druženje pretvara se u niz neobičnih i zbunjujućih situacija. Jedna od djevojaka priznaje da joj je sve bilo čudno dok druga otvoreno govori o svojim osjećajima: Nemaš poštovanja prema meni."

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Napetost raste, a neke djevojke počinju preispitivati cijeli odnos. Što mi je ovo trebalo u životu? Zaljubiti se u čovjeka koji ti laže od samog početka!" kroz suze će priznati jedna od njih.

Dok se pojedine osjećaju uvrijeđeno i zbunjeno, druge pokušavaju zadržati smirenost i pronaći pozitivnu stranu situacije.

Petar i Monika, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Otvaram ti se, ranjiva sam, stavila sam ego na pod da ti to možeš iskoristiti", iskreno će reći jedna djevojka tijekom emotivnog razgovora.

Nakon niza neugodnih trenutaka, djevojke se vraćaju u vilu, gdje pokušavaju shvatiti što se zapravo dogodilo na spojevima. No vremena za razmišljanje nema mnogo - pred njima je posljednja ceremonija ruža prije finala.

Tko će osigurati mjesto u završnici, a čiji će put u showu završiti tik pred kraj, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', već sada dostupna na platformi Voyo.

Finalni tjedan 'Gospodina Savršenog' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u, a nove epizode gledajte na Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

