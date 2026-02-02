Emisije
Gospodin Savršeni

Samouvjerena Iva osvojila Karla u prvom spoju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Predobar je i prelijep, ludilo'

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi 28 djevojaka i nova pravila

RTL.hr
02.02.2026 21:40

U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog', čak 28 djevojaka bori se za naklonost Petra i Karla. Uz nove izazove i pravila, format brzih spojeva odmah je podigao tenzije. Kandidatkinje su imale samo nekoliko minuta da šarmiraju i osiguraju prvu ružu – ključ za ulazak u raskošnu vilu.

Prva na redu bila je samouvjerena Beograđanka Iva, koja je odmah pokazala interes za Karla. "Predobar je i prelijep, ludilo", izjavila je Iva oduševljeno.

Iva, Gospodin Savršeni
Iva, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Karlo ju je upitao čime se bavi, a Iva je odgovorila: "Generalno radim sve vezano uz modni dizajn. Volim šivati i krojiti odjeću, to mi je hobi."

Nakon što joj je Karlo otkrio da se bavi rukometom i da ima svoj brend odjeće, Iva je bila oduševljena. "Eto vidiš, tu se slažemo", rekla je, a zatim dodala: "I vidi se da treniraš, to je lijepo. Odmjerila sam te od glave do pete."

Na kraju je Karlo Ivi uručio ružu, a ona nije mogla sakriti oduševljenje: "Očekivala sam ružu, ne mogu reći da nisam", zaključila je s osmijehom.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Ivom

