Samouvjerena Iva osvojila Karla u prvom spoju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Predobar je i prelijep, ludilo'

Prva na redu bila je samouvjerena Beograđanka Iva , koja je odmah pokazala interes za Karla. "Predobar je i prelijep, ludilo", izjavila je Iva oduševljeno.

U novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' , čak 28 djevojaka bori se za naklonost Petra i Karla . Uz nove izazove i pravila, format brzih spojeva odmah je podigao tenzije. Kandidatkinje su imale samo nekoliko minuta da šarmiraju i osiguraju prvu ružu – ključ za ulazak u raskošnu vilu.

Karlo ju je upitao čime se bavi, a Iva je odgovorila: "Generalno radim sve vezano uz modni dizajn. Volim šivati i krojiti odjeću, to mi je hobi."

Nakon što joj je Karlo otkrio da se bavi rukometom i da ima svoj brend odjeće, Iva je bila oduševljena. "Eto vidiš, tu se slažemo", rekla je, a zatim dodala: "I vidi se da treniraš, to je lijepo. Odmjerila sam te od glave do pete."

Na kraju je Karlo Ivi uručio ružu, a ona nije mogla sakriti oduševljenje: "Očekivala sam ružu, ne mogu reći da nisam", zaključila je s osmijehom.

