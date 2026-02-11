Samouvjerena Soraya u potrazi je za 'Gospodinom Savršenim', a sebe je već tako prozvala: 'Gospodična Savršena'

Soraya , jedna od najistaknutijih kandidatkinja pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni' , ponovno je privukla pažnju javnosti. Svojom najnovijom objavom na Instagramu, dvadesetjednogodišnja Zagrepčanka potaknula je maštu obožavatelja koji s nestrpljenjem prate njezin put do srca neženje sezone. Fotografija, nastala na slikovitoj Kreti, prikazuje Sorayu u izdanju koje je mnoge ostavilo bez daha.

Kao opis, Soraya je kratko i jasno napisala: "gospodična savršena", što je izravna aluzija na njezine ambicije u popularnom reality showu.

Budući da se peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' snimala upravo na lokacijama diljem Grčke, nije teško zaključiti da je ova glamurozna fotografija nastala tijekom produkcije. Emisija, koja se od siječnja emitira na platformi Voyo te na kanalu RTL, već je u punom jeku, a Soraya se od samog početka profilirala kao jedna od miljenica među djevojkama, a lagano je na putu osvajanja i Petra.

