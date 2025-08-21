Novosti
Gospodin Savršeni

Sarah iz 'Gospodina Savršenog' o prepirci kolegica iz showa: 'Uz dužno poštovanje, boli me briga. Jedva sam se svojih drama riješila'

Još jedna natjecateljica četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', Sarah Seifert, osvrnula se na prepirku između Glorije i Laure te Marinele i Barbare

RTL.hr
21.08.2025 14:47

Još jedna natjecateljica četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', Sarah Seifert, osvrnula se na prepirku između Glorije i Laure te Marinele i Barbare. Na Instagramu je odgovarala na pitanja svojih pratitelja, a mnogi su je tražili da prokomentira odnose među bivšim kandidatkinjama, kao i aktualnu prepirku na Instagramu. 

Nije se htjela previše miješati u aktualni sukob. "Iskreno, uz dužno poštovanje i Marineli i Lauri, boli me briga. Ne miješam se, nije moja stvar neka same rješavaju! Mene ne petljajte u tuđe drame, jedva sam se riješila svojih", poručila je Sarah, jasno dajući do znanja da ne želi sudjelovati u raspravama koje ovih dana pune društvene mreže.

Sarah
Sarah FOTO: Instagram

Na pitanje je li dobra s Barbarom, Sarah je kratko i jasno rekla da među njima nema ni zle krvi ni prijateljstva. "Pa je l' me vidiš igdje s njom? Je l' se pratimo? Jesmo dobre? Pitate gluposti, nismo nit dobre nit loše. Nema zle krvi, opustite se", napisala je.

Sarah
Sarah FOTO: Instagram

Inače, četvrta sezona 'Gospodina Savršenog' donijela je brojna prijateljstva, a neka su se nastavila i nakon završetka showa. Tako su Barbara i Marinela ostale izrazito bliske – često putuju zajedno, a nedavno su otkrile i da žive zajedno. S druge strane, Laura i Glorija također su ostale dobre prijateljice te se i dalje druže i izlaze.

Nedavno je Laura na Instagramu objavila story s Glorijom dok plešu u noćnom izlasku, uz poruku: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali." Ta objava potaknula je nagađanja i komentare, a neki su pomislili kako je time poslala indirektnu poruku upravo Barbari i Marineli.

Laura, Glorija
Laura, Glorija FOTO: Instagram

Na pitanje jedne pratiteljice da komentira Laurinu izjavu, Marinela se oglasila na svom profilu. Marinela je pretvorila cijelu situaciju u "lekciju iz manifestacije". Usporedila je dvije slične rečenice: "Duo koji uvijek ukrade show" i "Jedini pravi duo, a sve ostale su nebitne".

Prema njezinom tumačenju, prva rečenica nosi pozitivnu i samouvjerenu energiju – usmjerava fokus na vlastiti sjaj bez uspoređivanja i omalovažavanja drugih. Takva poruka šalje u svemir vibraciju samopouzdanja, sreće i otvorenosti.

Druga rečenica, naprotiv, ima prizvuk uspoređivanja i isključivanja. Fokus nije samo na vlastitom uspjehu, već i na tome da se druge obezvrijedi. To, kako Marinela objašnjava, odašilje vibraciju nesigurnosti, potrebe za dokazivanjem i pomalo "defenzivnu" energiju. "Tko ovo ne razumije, slobodno neka se vrati u osnovnu školu – ja sam tu lekciju savladala s peticom", zaključila je Marinela.

Barbara i Marinela
Barbara i Marinela FOTO: Instagram

Na to se ubrzo oglasila i Glorija. U svom storyju poručila je kako se njihov tekst odnosio samo na nju i Lauru. "Naš tekst na storiju se isključivo odnosio samo na nas dvije koje smo bile sretne što opet skupa nakon toliko dugo. Dotične osobe nam nisu bile ni na kraju pameti. Jedina koja se uspoređuje i pokušava obezvrijediti nekoga tko ni ne zna za njeno postojanje je upravo ta dotična. Dotična je izgleda ostala i dalje u osnovnoj školi, čestitam na peticama. Mi smo davno prerasle ovo...", napisala je.

U nastavku je dodala i završila raspravu: "Stavljam točku na ovu temu i ne planiram se sigurno brukati i spuštati na taj fejk robotski nivo. Sretno curama, ne zamjeram na tim indirektnim uvredama. Živite i dalje u zabludi da se možete uspoređivati s nama."

