Sarah iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o svađi s Marinom: 'To je samo želja za pozornošću...'

Nismo se okrenule protiv djevojaka samo smo željele zaštititi mir tijekom boravka tamo, pogotovo kad ustanemo. Naravno da želimo jutro provesti mirno bez slušanja o ičemu i tako onda ispada da smo se okrenule protiv djevojaka, a samo smo željele uživati u malo mira u cjelokupnom 'ženskom kaosu'. A i ne vjerujem ljudima koji su dobri sa svima ili se pretvaraju da jesu - uvijek se povlačim kad to osjetim. Izvan kamere sam pokušala pričati s nekoliko njih i dati priliku da se upoznamo, no nisu pokazivale interes, čak su neke bile i bezobrazne. Tako da sam odustala od pokušavanja i ostala u svojem mirnom okruženju, a to je za mene Maja.

Misliš li da si previše burno reagirala napavši Marinu?

Reagirala sam kako sam se osjećala u tom trenutku, nije ni meni bilo lako jer ima tu puno više od onoga što se vidi na kameri. Težak je bio period za mene, ali ne žalim što sam tako reagirala. A jesam li sam mogla reagirati drugačije - definitivno jesam. Najviše me povrijedilo što su cure donijele zaključak nakon što im je Marina rekla svoju stranu, a nisu poslušale Maju i mene, odnosno, drugu stranu priče. Prisjetimo se epizode kada je Marina rekla za Maidu"zinula kao u zubara", a sad sjedi tamo gdje i ona i govori protiv nas. To je ono što ne volim u ljudima. Dvoličnost. I za sve koji se pitaju tko je plakao sve te dane, bila sam to ja, i to u sobi, u četiri zida... Ali sam izašla najjača i nisam drugima kukala i tražila savjete. To je samo želja za pozornošću. Ili kada je Marina prva komentirala na prijašnjoj ceremoniji: "Vidi našu bakicu Bokicu" i onda u osmoj epizodi sjedi u društvu te iste "bakice" i kuka.

Dobila si dvije ruže, koji te Gospodin Savršen više privlači?

Miloš mi je privlačniji - ne zbog izgleda nego karaktera. S njim mogu biti opuštenija.

U igri je sada i divlja ruža, što misliš koja bi je djevojka trebala dobiti i zašto?

Polina nekako tako djeluje.

