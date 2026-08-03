Šarena haljina Ane iz 'Gospodina Savršenog' pravi je ljetni hit: Pogledajte izdanje koje je ukralo svu pažnju

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Ana Kolinger ponovno je razveselila pratitelje novim fotografijama na društvenim mrežama. Ovoga puta pokazala je kako provodi ljetnu nedjelju na izletničkom brodu Žitna lađa, a posebnu pažnju privukla je svojim modnim odabirom.
Ana uživa u ljetnim danima
Ana je zablistala u dugoj šarenoj haljini s dubokim V-izrezom, koja je savršeno pristajala uz sunčan dan i prirodno okruženje. Uz fotografije je kratko napisala: "Nedjeljom na lađi", dok su se u komentarima nizali komplimenti na račun njezina izgleda.
Opušteno druženje na rijeci
Osim što je pozirala na palubi broda, Ana je podijelila i nekoliko kadrova opuštene atmosfere tijekom vožnje.
Podsjetimo, Ana je gledateljima postala poznata u showu Gospodin Savršeni, gdje je osvojila simpatije svojom iskrenošću i vedrim karakterom. Danas na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i svakodnevice.