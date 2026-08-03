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Gospodin Savršeni

Šarena haljina Ane iz 'Gospodina Savršenog' pravi je ljetni hit: Pogledajte izdanje koje je ukralo svu pažnju

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa uživala je u opuštenoj nedjelji na rijeci, a u prvom planu našla se njezina efektna, šarena haljina

RTL.hr
03.08.2026 15:00

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Ana Kolinger ponovno je razveselila pratitelje novim fotografijama na društvenim mrežama. Ovoga puta pokazala je kako provodi ljetnu nedjelju na izletničkom brodu Žitna lađa, a posebnu pažnju privukla je svojim modnim odabirom.

Ana uživa u ljetnim danima

Ana je zablistala u dugoj šarenoj haljini s dubokim V-izrezom, koja je savršeno pristajala uz sunčan dan i prirodno okruženje. Uz fotografije je kratko napisala: "Nedjeljom na lađi", dok su se u komentarima nizali komplimenti na račun njezina izgleda.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Opušteno druženje na rijeci

Osim što je pozirala na palubi broda, Ana je podijelila i nekoliko kadrova opuštene atmosfere tijekom vožnje. 

Podsjetimo, Ana je gledateljima postala poznata u showu Gospodin Savršeni, gdje je osvojila simpatije svojom iskrenošću i vedrim karakterom. Danas na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, putovanja i svakodnevice.

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