Šarena haljina Ane iz 'Gospodina Savršenog' pravi je ljetni hit: Pogledajte izdanje koje je ukralo svu pažnju

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa uživala je u opuštenoj nedjelji na rijeci, a u prvom planu našla se njezina efektna, šarena haljina

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Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Ana Kolinger ponovno je razveselila pratitelje novim fotografijama na društvenim mrežama. Ovoga puta pokazala je kako provodi ljetnu nedjelju na izletničkom brodu Žitna lađa, a posebnu pažnju privukla je svojim modnim odabirom.

Ana uživa u ljetnim danima

Ana je zablistala u dugoj šarenoj haljini s dubokim V-izrezom, koja je savršeno pristajala uz sunčan dan i prirodno okruženje. Uz fotografije je kratko napisala: "Nedjeljom na lađi", dok su se u komentarima nizali komplimenti na račun njezina izgleda.

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Opušteno druženje na rijeci