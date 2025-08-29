Pukla ljubav! Savannah iz 'Gospodina Savršenog' razvela se nakon četiri mjeseca braka: 'Željela sam više'

Savannah Mueller, koja je sudjelovala u 4. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', u ožujku se udala, no ljubav nije potrajala

Savannah Mueller, koja je sudjelovala u 4. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', u ožujku se udala, no ljubav nije potrajala. U intervjuu za Slobodnu Dalmaciju potvrdila je da se rastala nakon samo četiri mjeseca braka. Savannah je objasnila da se njezini životni ciljevi nisu uskladili s ciljevima njenog partnera. "Naši ciljevi u životu nisu se uskladili na način da bismo mogli ostati zajedno i ostvarivati svoje ciljeve bez da netko od nas mora žrtvovati nešto važno. Ukratko, željela sam više."

Nakon razvoda, Savannah nije klonula duhom. I dalje želi postići mnogo, uključujući doktorat iz psihologije i nove izazove. "Još uvijek želim postići mnogo toga, poput doktorata s područja psihologije i novih izazova, kao što je prilagodba životu u drugoj zemlji i promjena karijere." Iako je prošla kroz razvod, Savannah ga ne doživljava kao poraz. Zapravo, smatra da joj je to iskustvo otvorilo vrata novih prilika. "Da se ovo nije dogodilo, ne bih se vratila u školu da promijenim karijeru, ne bih trenutačno radila na doktoratu i projektima koji potiču međukulturni dijalog i bave se važnim društvenim temama."

Savannah je na društvenim mrežama u veljači otkrila da se zaručila u Budimpešti i odgovarala na pitanja svojih pratitelja o zaručniku. Osvrnula se na njihov susret na njezinom stand-up showu preko zajedničkog prijatelja i otkrila da je njezin zaručnik Hrvat. Mjesec dana kasnije obznanila je da su se vjenčali. Iako je sretno započela život u Hrvatskoj, Savannah je svoj odrastanje provela na Floridi. Uoči početka 'Gospodina Savršenog' ispričala je kako se preselila zbog dečka, vjerujući u njihovu zajedničku budućnost.