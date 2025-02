Savannah iz 'Gospodina Savršenog' se zaručila! 'Pronašla sam svojeg Gospodina Savršenog'

Podsjetimo, Savannah je nakon odlaska iz showa naglasila kako je uvjerena kako će vani upoznati svojeg 'Gospodina Savršenog' te kako će on zasigurno biti Dalmatinac. "Sljedeći čovjek kojeg ću upoznati bit će mi muž", rekla je Savannah, a izgleda kako će joj se to i ostvariti.

Inače, Savannah je 26-godišnja stand-up komičarka i IT konzultantica koja je oduvijek voljela umjetnost, a njezin šarm najviše dolazi do izražaja kroz njezinu humorističnu stranu. Djetinjstvo provela na Floridi, a preseljenje u malo dalmatinsko selo pokraj Splita bilo je velika prekretnica u njezinu životu. Oduševila ju je spokojna, bogata kultura te sporiji tempo života koji joj se savršeno slagao s njezinim životnim vrijednostima. Trenutačno živi u Zagrebu i kaže da joj nije problem ništa napraviti zbog ljubavi, što je i dokazala kad se zbog tadašnjeg dečka preselila u Hrvatsku, vjerujući u njihovu budućnost. Nažalost, to se nije ostvarilo.

