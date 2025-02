Savannah za RTL.hr o zarukama: 'Moj Gospodin Savršeni je iz Zagreba, a nije počelo kao ljubavna priča'

Rekla si da će tvoj sljedeći dečko biti Hrvat... Je li on Dalmatinac?

Došao je na moju stand-up komediju pa nas je zajednički prijatelj upoznao. Nije počelo kao ljubavna priča jer sam se našalila s njim pa nastavila flertati pitajući ga bi li sudjelovao u showu 'Gospodin Savršeni' da se bori za mene, a on je odgovorio da ne bi. Ipak, jedna stvar je vodila drugoj i došao je na moj 'Gospodin Savršeni' party gdje sam pozvala neženje iz Zagreba i on je pobijedio. Ostalo je povijest.

Koliko ste dugo zajedno?

Dovoljno smo dugo zajedno da znam da je on taj. Ne vjerujem da su potrebne godine da shvatite je li netko prava osoba za tebe. Provela sam šest godina otkrivajući da netko nije pravi za mene, tako da je zapravo brži proces shvatiti da je netko pravi za tebe.

Kako te je zaprosio?

Zaprosio me u Budimpešti. Bilo je savršeno. Jutro smo proveli u toplicama, a kasnije smo otišli na trg koji nosi njegovo mađarsko prezime i na kojem se nalazi muzej umjetnosti budući da se jako bavim poviješću umjetnosti i bilo je to vrlo tiho intimno okruženje koje je savršeno za ono što sam željela. Kasnije smo se vratili u našu hotelsku sobu i tamo su bili postavljeni cvijeće, jagode prelivene čokoladom i šampanjac gdje me zaprosio. Zaista savršeno.