Savršeni pronašli ljubav: 'Zaljubio sam se i stvarno uživam u ovom trenutku'

Veliko finale pete sezone showa 'Gospodin Savršeni' donijelo je posljednje spojeve i odluke koje su zauvijek promijenile živote svih kandidata. Nakon tjedana upoznavanja, emocija, ljubomore i neizvjesnosti, Petar i Karlo morali su odlučiti kojoj djevojci pripada njihova posljednja ruža

Prije same završne ceremonije, Savršeni su proveli još jedan dan nasamo sa svojim odabranicama kako bi provjerili jesu li njihove veze dovoljno snažne za stvarni život izvan showa. Dok su jedne uživale u romantičnim trenucima sa Savršenima, u vili je rasla napetost jer su djevojke nestrpljivo čekale povratak sa spojeva i pokušavale doznati kako su oni prošli.

Emocije su u finalu bile jače nego ikad prije, a neke su kandidatkinje otvoreno priznale koliko su se vezale. Ne bježim od svojih osjećaja i mogu priznati da je ono što osjećam prema njemu iskreno", priznala je Anastasia.

Ni Petar nije skrivao koliko su ga iznenadile emocije koje su se razvile tijekom showa. Ovakve osjećaje nisam imao dulji period, da mi se djevojka u kratko vrijeme jako svidi i da, može se reći da sam zaljubljen", rekao je. S druge strane, Monika je nakon svog spoja bila oduševljena onime što je doživjela. Doslovno sad mogu otići s osmijehom", priznala je.

Kako se bližila završna ceremonija, Savršeni su postajali sve svjesniji koliko je odluka pred njima teška. Koju god djevojku da odaberem, druga će biti povrijeđena, što nikako ne želim. Tek sam sad svjestan koliko je ova odluka teška", priznao je Karlo.

U emotivnim razgovorima prije konačne odluke, Petar i Karlo pokušali su objasniti što su osjećali tijekom cijelog ovog nezaboravnog putovanja - od prvih susreta do trenutka kada su shvatili da su se među njima možda rodili pravi osjećaji.

Na kraju večeri stigao je trenutak istine: posljednje ruže su uručene, a presretni parovi nisu skrivali emocije. Zaljubio sam se i stvarno uživam u ovom trenutku", priznao je Karlo nakon svoje odluke.

Ni Petar nije skrivao koliko mu znači djevojka kojoj je dao posljednju ružu. Osjećam se ponosno, kao sretnik što je djevojka poput nje stvarno odabrala mene i pružila mi šansu", rekao je.

