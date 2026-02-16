Scena kao iz filma! Tena oduševljena: 'Plivanje s konjem je fantastično iskustvo i to još s kakvim frajerom'

Petar je odlučio podići ljestvicu i za Jelenu M., Tenu i Smiljanu prirediti iznenađenje koje se ne zaboravlja. Dočekao ih je na plaži s dva prekrasna konja, stvarajući prizor koji je djevojke ostavio bez daha. "Uzbudljivo mi je bilo zato što prvi put vidim muškarca sa strane dva konja, more i ništa mi više nije bilo jasno", priznala je jedna od njih.

Za neke od djevojaka, ovo je bio prvi susret s jahanjem, što je izazvalo početnu nervozu. "Bojim se konja. Nikad nisam do sada jahala. Možda kao mala, ali eto, izazov je tu. Prihvatit ću što god da je", odlučno je izjavila Tena.