Selma došla ljuta sa spoja: 'Mislila sam da će me sa štiklom u glavu pogoditi – šok!'

Maja i Selma vratile su sa spoja i to vidno razočarane i nesretne. Ispričale su kako im je bilo, a ostale djevojke koje su ih dočekale u vili su se na sve to nasmijale. Selma je zbog toga imala burnu reakciju.

''Pa meni nije smiješno...'', komentirala je. ''Mislila sam da će me sa štiklom u glavu pogoditi, kako je krenula – šok'', priznala je Glorija. Maida je komentirala kako im ništa ne vjeruje, a Gloriji nije jasno zašto toliko drame.

''Pa pravi budalu od mene, to je strašno'', odgovorila im je Selma. Je li sve to bila ipak samo šala ili je Selma ozbiljno ljuta, pogledajte u novim epizodama na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

