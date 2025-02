Selma iz 'Gospodina Savršenog' o svojoj fatalnoj ljepoti: 'Nisam Kim, ali imam nešto svoje što me izdvaja'

Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Selma istaknula se sa svojom britkošću. Javno je priznala kako joj se sviđa Šime, no sada je ipak promijenila ploču. Zanimljiv joj je i Miloš, nakon što je s njime otplesala romantičan ples. Selmu su gledatelji zapamtili i po njezinim izjavama. Sada je za Net.hr otkrila što je izdvaja od drugih, jer, kako je ona rekla, premija je, točnije, Kim Kardashian.

"Haha, moja viralna izjava koja će me još dugo pratiti. Pa kad sam to već rekla, moram stajati iz svojih riječi. Nisam Kim, ali imam nešto svoje što me izdvaja. Možda me izdvajaju energija i stav da ne uzimam stvari preozbiljno - ni sebe, ni show, ni komentare. A možda je samo do svjetla pod kojima me snimaju - nikad se ne zna. Mislim da je to danas rijetkost. Ne trudim se svima svidjeti", rekla je Selma.