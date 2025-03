Selma napušta show? 'Mislim da je ovo kraj mog puta ovdje...'

''S obzirom na to da sada mogu birati kome ću pokloniti svoju ružu – ja mislim da je kraj'', komentirala je Selma, a Antoniji nije bilo jasno na što misli.

Na ceremoniji ruža Selma je morala odlučiti kojem će Gospodinu Savršenom dati ružu i time nastaviti borbu za njega, no ipak dogodilo se nešto neočekivano.

''Mislim da je stvarno ovo moj kraj, meni je stvarno bilo prelijepo, ali moram poći drugim putem'', rekla je Selma i objasnila kako je htjela otići.

''Nisam htjela da me mole da ostanem...'', zaključila je. Ipak, Antoniju zanima još samo jedna stvar, a koja to i je li Selma napustila show ili ju je Antonija ipak nagovorila da ostane, pogledajte odmah na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

