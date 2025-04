Selma u dosad najprovokativnijem izdanju: 'Želim tvoju ruku'

Inače, Selma je u jednom bosanskohercegovačkom podcastu otkrila kako je Šimu prekrižila za sva vremena, ali kako Miloša smatra pravim 'Gospodinom Savršenim'.

Osvrnula se i na svoje izjave u showu, koje mnogi i dan danas citiraju.

"Ne bih rekla da sam glumila kao što su neke druge djevojke glumile, ali da sam se srpdala s nekim situacijama, mogu reći da jesam. Mnogo volim kameru i pred kamerom mogu izgovoriti bilo što. Nema tu scenarija. Niti privatno ne mogu biti ista Selma svaki dan, uvijek se ja zanosim. Pričam, pričam, pričam i to je sve u suštini šala. Tko me poznaje, to će znati", rekla je.

