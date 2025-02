Selma za RTL.hr o odnosu sa Šimom: 'Svatko igra svoju ulogu, netko šah, netko skrivača'

icon-close

Kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Selma je za RTL.hr komentirala svoj odnos sa Šimom i kako se osjeća, s obzirom na to da je Šime u zadnje vrijeme ne poziva na spojeve i druženja nasamo. Je li ti bilo krivo što Šime nije tebi posvetio pažnju na cocktail partyju? Ah, pažnja je varljiva valuta - nekad ti je dana u izobilju, nekad ti izmakne kao pijesak kroz prste. Ne bih to nazvala 'krivim', nego interesantnim dramaturškim obrtom. Svaki lik u ovoj priči ima svoju putanju, a moja još traje. No onaj tko zna svoju vrijednost, ne traži sunčev zrak u tuđem pogledu, već čeka da svjetlost sama pronađe put do njega. Misliš li da te ignorira? Ignorirati se može samo ono što se ne primjećuje, a teško je ne primijetiti oluju među povjetarcima. No svatko igra svoju ulogu, netko šah, netko skrivača. Na kraju, pravi potezi uvijek nađu put do ploče.

icon-expand Selma, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Jesi li ljubomorna što ostale djevojke poziva nasamo? Ljubomora je za one koji vjeruju da se svjetlost dijeli, a ne stvara. Neka poziva - neka bira, ruža ne vene zato što pčela odleti na drugi cvijet. Prave stvari ne dolaze uz povlasticu trenutka, već uz težinu izbora. A neki izbori, kada ih malo bolje pogledaš i nisu vrijedni žaljenja. Šime ti je na spoju proturječio rekavši da ne poznajete iste djevojke, je li te to pogodilo? Ah, proturječiti... to je poput mirnog jezera koje odjednom prekine kamen što uzburkava vodu. No, da budem iskrena, voda je ostala netaknuta. Riječi često donesu oluje, ali oluja prolazi, a jezero ostaje. Nije to ništa više od još jednog nespretno izgovorenog stihova u pjesmi koju svi želimo da napišemo. Na kraju, svi smo tu, zapravo, samo da testiramo koliko nas zaista riječi mogu pomaknuti.

icon-expand Šime i Selma, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Je li ti krivo što je Šime nakon razgovora s tobom i Glorijom ipak Gloriju pozvao nasamo? Život je pun neočekivanih obrta, poput kazališne predstave koja uvijek ima neočekivani završetak. U tom trenutku, mogla bih to nazvati 'dramskom intervencijom'. Znaš kako to ide - scena se mijenja, likovi se rotiraju, a publika uvijek voli da svi imaju svoje trenutke. Nema tu ničeg osobnog, jer, kao što i kazalište uči, na kraju se svi vraćamo na svoje pozicije. A tko će koga pozvati, to je samo sljedeća scena u nekoj većoj igri. Misliš li da bi ti trebala povući inicijativu i pozvati njega? Inicijativa... ta vječna tema! U pravom trenutku, možda je bolje prepustiti svemiru da donese odluku, kao kad bi Hamlet čekao da mu duh otkrije put. Postoji ljepota u čekanju i u osluškivanju trenutka, jer to može biti najiskreniji trenutak. Ako je sudbina da nešto krene, sigurno će se dogoditi. A ako nije, ništa nije ni trebalo biti - život je dovoljno bogat i bez tih malih dramskih pauza.

icon-expand Selma, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Što misliš o Milošu, kako to da se za njega uopće ne boriš? Ah, Miloš... zanimljiv lik, poput skrivene knjige u biblioteci koja čeka da je netko otvori. Ali, nije uvijek sve u borbi, zar ne? Ne treba se uvijek boriti za nešto što je već tu, a ni nešto što nije. Možda je ljepota u tome da ne trčiš za onim što ti nije jasno, jer jasnoća dolazi kad prestaneš biti fokusirana na 'borbu' i jednostavno dopustiš stvarima da se odvijaju. Život je prepun suptilnih nagovještaja, a oni koji znaju prepoznati pravu dinamiku, nikad ne žure s odlukama.