Selma za RTL.hr otkrila značenje svojih izjava - pogotovo riječi 'krokodilke'

Jezik je čudan alat - ponekad riječ klizne brže nego misao, ponekad je misao brža od razumijevanja. Dakle, svaka priča ima svoje junake i svoje dvorske lude, a tko je tko - to nekad nije na meni da odlučim. Publika voli priče sa začinom, a ponekad je i malo ironije najbolji začin od svih. Na kraju, svatko bira kako će igrati uloge koje su mu dodijeljene, neki biraju dostojanstvo, a neki biraju spektakl.

Navela si za djevojke da su idiotkinje, ne misliš li da je to malo pregrubo?

Zašto si djevojke nazvala krokodilkama, što ti to točno znači?

Ah... krokodili. Bića drevna, mudra, strpljiva. Mirno plutaju, čekaju pravi trenutak, a onda hop. Možda je to metafora, možda trenutak inspiracije, a možda jednostavno činjenica da u nekim vodama oprez nikad nije na odmet. Možda je to bila šala, možda poetska sloboda, a možda samo dobra opservacija. U svakom slučaju, ako se netko pronašao, to je izvan moje moći.

Kada si spomenula 'šašave djevojčice', jesi li pritom mislila na Anu?

'Šašave djevojčice' - to su samo šaptaji u vjetru, koji brzo prolaze. Nisam imala namjeru nikoga osobno ciljati, ali ponekad, kada se svi ponašaju kao likovi iz nekog starog filma, teško je ne primijetiti tu igru. Neka svatko vidi što želi vidjeti. Na kraju, svaki stih u životu je subjektivan - netko čuje pjesmu, netko samo buku. Tako da, mogu samo reći: pjesma je bila inspirirana, ali tko je stvarno izgovarao stihove, to prepuštam mašti gledatelja.

