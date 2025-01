Šime brutalno odbrusio Vanji: 'Ako sam s njom produžio, pripazit ću da s tobom bude kratko'

''Kreće show, daj kokice neke'', komentirale su ostale kandidatkinje. Ana smatra kako je to bilo vrlo bezobrazno od Vanje, ali zna se tko je ovdje glavni. ''Svakako bi došla na red, a s ovim si je samo stavila pluseve'', komentirao je Šime.

Ipak komentirao je kako nema ništa protiv toga da se ljudi izbore za sebe. Neke djevojke je podržavaju, ali dio njih je ipak protiv takvog ulijetavanja. ''Iskreno to mi je bilo malo bezobrazno, mislim da ja to nikad ne bih napravila, i to iz nekog samopoštovanja'', objasnila je Ana.

Polina je došla razočarana djevojkama i priznala kako joj je Vanja preuzela spoj, ali joj je usprkos tome bilo dobro. ''Nema tu poštenja, uzela ti je spoj. Kakvo je to ponašanje'', komentirala je Nina.

'Gospodin Savršeni' gledajte odmah na platformi Voyo!