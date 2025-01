Šime dijelio komplimente, no ružu dobile samo tri djevojke: 'Sva očekivanja su nadmašena, osjećaji su već u igri!'

Glorija iz Rijeke također je nazdravila sa Šimom i poslije komentirala kako mu nije htjela puno otkrivati o sebi jer želi ostati tajnovita. Prve djevojke koje su se upoznale sa Šimom zabavljale su se u vrtu i pokušavale pogoditi što je Gospodin Savršeni u horoskopu. Šime se svidio i Miji iz Zagreba, koja je Gospodinu Savršenom zapisala sitnice koje bi voljela da zna o njoj. "Ima par stvari koje su napisane i koje su me kupile tako da me zanima što su slijedi", rekao je Gospodin Savršeni.

Ana iz Jastrebarskog donijela je Šimi bookmark i objasnila da je to bio poziv na spoj. Dubrovčanka Valentina otkrila je Šimi da trenutačno živi u Splitu te komentirala da joj je vrlo šarmantan i ima lijep osmijeh. "Čini mi se kao samozatajna djevojka do koje treba tek doprijeti", rekao je Šime. S Floride je stigla Savannah, koja se prije pet godina preselila u Hrvatsku, gdje joj se jako sviđa pa da zato i traži Hrvata, a Šimi se svidjelo što je jako otvorena.

"Jako mi se sviđa. Obožavam tamne dečke i dugu kosu, ja sam se zaljubila", rekla je Polina, a Šime nastavio: "Sva očekivanja su nadmašena, osjećaji su već u igri. Mislim da sam u velikom problemu." Kad je otišao sjesti za stol, Polina i neke druge djevojke odmah su krenule za njim. Željele su znati što je u horoskopu i kad su čule da je Vaga, Bojana je rekla da je to najgori znak i da su Vage škrte. To se nije svidjelo Sari, no Bojana tvrdi da uvijek kaže što misli. Šime se nije želio prepirati oko horoskopa pa je pozvao Polinu da popričaju. "Bila sam jako uzbuđena i sretna", rekla je.

U to vrijeme Bojana je provocirala djevojke, posebno Saru, ispitujući ih jesu li razočarane što njih nije prve zvao na spoj. Kad su djevojke zaključile da Šime predugo razgovara s Polinom, Vanja je odlučila prekinuti spoj. "To mi je bilo malo bezobrazno, mislim da to nikad ne bih napravila", rekla je Ana, dodajući da previše poštuje sebe dok je Suzani to bilo u redu.

Polini to nije zasmetalo jer joj je Vanja draga, baš kao i Šimi koji smatra da se treba izboriti za ono što želiš. Slušajući Polinine komentare za Šimu, djevojke su zaključile da će se ona prva zaljubiti. "Sad će sve skakati oko njega i trčati za njim, ja to ne želim. Želim da me upozna nasamo", rekla je Laura.