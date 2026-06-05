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Gospodin Savršeni

Šime Elez i poznata voditeljica podijelili video koji je pokrenuo lavinu reakcija

Bivši Gospodin Savršeni Šime Elez (27) na svom je Instagram profilu podijelio video koji je u kratkom roku privukao pozornost pratitelja

RTL.hr
05.06.2026 14:08

Gospodin Savršeni Šime je objavio video u kojem mu se pridružila Edita Lucić Jelić, jedno od najprepoznatljivijih radijskih lica u Hrvatskoj, a zajedno su otvorili temu koja redovito izaziva rasprave – može li se podne još uvijek smatrati jutrom?

"Dobro jutro liiiipi moji", poručio je Šime na početku videa snimljenog na ulicama Splita, a Edita mu je uz osmijeh odgovorila pitanjem jesu li svi možda prespavali do podneva.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Njihova kratka i duhovita razmjena brzo je osvojila pratitelje koji su ih u komentarima nazvali "legendama" i "famoznima". Šime je u opisu objave dodatno nasmijao publiku napisavši: "Vječna debata s najpoznatijim radijskim glasom Hrvatske, a i šire."

Podsjetimo, krajem svibnja u javnosti je odjeknula vijest o prekidu Šime i Maje, čija je romansa trajala nešto kraće od godinu dana. Šime je tada za Net.hr kratko poručio: "Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu".

gospodin savšeni šime
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