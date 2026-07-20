Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' pozirao uz more i poručio: 'Nema mi ništa draže...'

Ljetne vrućine na Jadranu dosegle su usijanje, a za dodatno podizanje temperature na društvenim mrežama još se jednom pobrinuo markantni Šime Elez. Poznat po svom neodoljivom šarmu i isklesanom izgledu, Šime je novom objavom na Instagramu ponovno prikovao sve poglede za ekran.
Uz selfie bez majice u plavim kupaćim hlačicama, napisao je opasku koja je nasmijala njegove pratitelje:
"Nema mi ništa draže nego džemper liti na +40 navuć na sebe kad iden na more" - poručio je Šime.
Pravi 'Truhan y Señor'
Poseban detalj na priči bila je i glazbena podloga koju je odabrao - bezvremenski hit grupe Duo Dinamico, "Soy un Truhan, Soy un Señor" ("Malo sam varalica, malo gospodin"), što savršeno opisuje njegov imidž modernog djeteta s mora i šarmera.