Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' pozirao uz more i poručio: 'Nema mi ništa draže...'

Ljetne vrućine na Jadranu dosegle su usijanje, a za dodatno podizanje temperature na društvenim mrežama još se jednom pobrinuo markantni Šime Elez. Poznat po svom neodoljivom šarmu i isklesanom izgledu, Šime je novom objavom na Instagramu ponovno prikovao sve poglede za ekran.

Uz selfie bez majice u plavim kupaćim hlačicama, napisao je opasku koja je nasmijala njegove pratitelje:

"Nema mi ništa draže nego džemper liti na +40 navuć na sebe kad iden na more" - poručio je Šime.