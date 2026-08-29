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Gospodin Savršeni

Šime Elez iznenadio novim imidžem: Ošišao se i odmah pokazao rezultat

Bivši 'Gospodin Savršeni' Šime Elez odlučio se na promjenu imidža, a rezultat je odmah podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu. Splićanin je skratio kosu i pokazao novu frizuru, a novo izdanje definitivno nije prošlo nezapaženo

RTL.hr
29.08.2026 09:00

Šime Elez je posljednjih mjeseci nešto povučeniji kada je riječ o privatnom životu, no na društvenim mrežama i dalje povremeno dijeli trenutke iz svoje svakodnevice. Ovoga puta u prvom planu nije bilo putovanje ni trening, već promjena izgleda.

Publika ga je upoznala početkom 2025. godine u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je uz Miloša Mićovića tražio ljubav na grčkom Rodosu.

Šime, Gospodin Savršeni
Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Sudjelovanje u 'Gospodinu Savršenom' donijelo mu je veliku popularnost, posebice na društvenim mrežama. Ubrzo nakon početka emitiranja broj njegovih pratitelja na Instagramu počeo je naglo rasti, a Šime je s vremenom postao znatno aktivniji na toj platformi.

Nakon showa okušao se i u novim poslovnim izazovima. Dobio je svoju prvu voditeljsku ulogu u RTL-ovu edukativnom serijalu 'Zeleni heroji', a kasnije je uplovio i u poduzetničke vode te pokrenuo vlastiti posao.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

Šime je poznat i po ljubavi prema aktivnom načinu života. Trčanje, ronjenje i podvodni ribolov samo su neke od aktivnosti u kojima uživa, a trening i zdrav život i dalje su važan dio njegove svakodnevice.

šime elez gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

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