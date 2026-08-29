Šime Elez iznenadio novim imidžem: Ošišao se i odmah pokazao rezultat

Šime Elez je posljednjih mjeseci nešto povučeniji kada je riječ o privatnom životu, no na društvenim mrežama i dalje povremeno dijeli trenutke iz svoje svakodnevice. Ovoga puta u prvom planu nije bilo putovanje ni trening, već promjena izgleda.

Publika ga je upoznala početkom 2025. godine u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je uz Miloša Mićovića tražio ljubav na grčkom Rodosu.