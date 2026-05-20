Šime Elez odradio pothvat za pamćenje: 'Kiša nas je uhvatila pet puta!'

Šime Elez sudjelovao je u humanitarnoj vožnji čiji je cilj bio prikupiti 120.000 eura za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu namijenjenog onkološkim bolesnicima.

U sklopu izazova trebalo je prijeći čak 1000 kilometara u jednom danu, a Šime je taj zahtjevan zadatak uspješno odradio. Tijekom dana javljao se pratiteljima na društvenim mrežama pa je tako oko 14 sati otkrio da je već prešao polovicu rute, odnosno oko 500 kilometara nedaleko od Samobora.