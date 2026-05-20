Šime Elez odradio pothvat za pamćenje: 'Kiša nas je uhvatila pet puta!'

Šime Elez sudjelovao je u humanitarnoj vožnji čiji je cilj bio prikupiti 120.000 eura za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu namijenjenog onkološkim bolesnicima.
U sklopu izazova trebalo je prijeći čak 1000 kilometara u jednom danu, a Šime je taj zahtjevan zadatak uspješno odradio. Tijekom dana javljao se pratiteljima na društvenim mrežama pa je tako oko 14 sati otkrio da je već prešao polovicu rute, odnosno oko 500 kilometara nedaleko od Samobora.
Do večernjih sati avantura je bila privedena kraju, a Šime je ponosno objavio da je iza njega čak 1.050 kilometara odvezenih u 11 sati. Iako ih je tijekom puta nekoliko puta pratila kiša, ekipa je sigurno stigla natrag u Split.
Podsjetimo, Šime je vozački ispit A kategorije položio u srpnju 2025. godine, nakon čega je započela njegova ljubav prema motociklima. Od tada je obišao brojne dijelove Hrvatske i susjednih zemalja, a ova vožnja imala je posebno značenje upravo zbog humanitarnog cilja koji stoji iza cijelog pothvata.