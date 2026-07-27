Šime Elez pokazao brutalnu formu i poručio: 'Preispitivanje životnih odluka u pola treninga'

Šime Elez već duže vrijeme slovi za jednog od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni, a njegovi treninzi iz dana u dan motiviraju brojne pratitelje. Njegovo isklesano tijelo i čelična disciplina rezultat su neumornog rada, no najnovijom objavom iz teretane pokazao je svoju drugu, iznimno simpatičnu i ljudsku stranu.
Trenutak krize u kojem su se mnogi prepoznali
Uz fotografiju je stavio kratak i iskren citat: "Preispitivanje životnih odluka u pola treninga..", čime je pogodio u sam živac sve koji redovito vježbaju. Taj prepoznatljivi trenutak u kojem mozak počinje pregovarati s tijelom i propitivati zašto uopće radimo još jednu tešku seriju, Šime je dočarao bez imalo uljepšavanja.
Tajna vrhunske forme krije se u ustrajnosti
Ova objava prikupila je brojne simpatije jer rijetko tko iz svijeta fitnessa tako otvoreno prikazuje i one manje "glamurozne" sekunde iz teretane. Umjesto sterilnog poziranja bez mane, Šime je ponudio dozu realnosti i humora.