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Gospodin Savršeni

Šime Elez pokazao brutalnu formu i poručio: 'Preispitivanje životnih odluka u pola treninga'

Gospodin Savršeni Šime Elez ne staje s paklenim treninzima u teretani, no njegova posljednja objava otkrila je da i najspremniji imaju trenutke kada im dođe da jednostavno odustanu od svega

RTL.hr
27.07.2026 07:00

Šime Elez već duže vrijeme slovi za jednog od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni, a njegovi treninzi iz dana u dan motiviraju brojne pratitelje. Njegovo isklesano tijelo i čelična disciplina rezultat su neumornog rada, no najnovijom objavom iz teretane pokazao je svoju drugu, iznimno simpatičnu i ljudsku stranu.

Trenutak krize u kojem su se mnogi prepoznali

Uz fotografiju je stavio kratak i iskren citat: "Preispitivanje životnih odluka u pola treninga..", čime je pogodio u sam živac sve koji redovito vježbaju. Taj prepoznatljivi trenutak u kojem mozak počinje pregovarati s tijelom i propitivati zašto uopće radimo još jednu tešku seriju, Šime je dočarao bez imalo uljepšavanja.

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Tajna vrhunske forme krije se u ustrajnosti

Ova objava prikupila je brojne simpatije jer rijetko tko iz svijeta fitnessa tako otvoreno prikazuje i one manje "glamurozne" sekunde iz teretane. Umjesto sterilnog poziranja bez mane, Šime je ponudio dozu realnosti i humora.

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