Šime Elez pokazao brutalnu formu i poručio: 'Preispitivanje životnih odluka u pola treninga'

Gospodin Savršeni Šime Elez ne staje s paklenim treninzima u teretani, no njegova posljednja objava otkrila je da i najspremniji imaju trenutke kada im dođe da jednostavno odustanu od svega

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Šime Elez već duže vrijeme slovi za jednog od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni, a njegovi treninzi iz dana u dan motiviraju brojne pratitelje. Njegovo isklesano tijelo i čelična disciplina rezultat su neumornog rada, no najnovijom objavom iz teretane pokazao je svoju drugu, iznimno simpatičnu i ljudsku stranu.

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Uz fotografiju je stavio kratak i iskren citat: "Preispitivanje životnih odluka u pola treninga..", čime je pogodio u sam živac sve koji redovito vježbaju. Taj prepoznatljivi trenutak u kojem mozak počinje pregovarati s tijelom i propitivati zašto uopće radimo još jednu tešku seriju, Šime je dočarao bez imalo uljepšavanja.

icon-expand Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

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