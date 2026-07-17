Šime Elez pokazao nevjerojatnu transformaciju tijela i isklesane trbušnjake u samo 30 dana!

Zgodni Šime Elez ponovno je zapalio društvene mreže! Poznat po svom markantnom izgledu i šarmu dostojnom titule pravog "Gospodina Savršenog" , Šime je sa svojim pratiteljima podijelio nevjerojatne rezultate intenzivnog rada na vlastitom tijelu.

Šime je objavio fotografije koje zorno prikazuju njegov put. Na prvoj fotografiji (snimljenoj u opuštenom ljetnom ambijentu na plaži) vidimo ga u ležernijem izdanju. Iako je i tada plijenio poglede, Šime je očito odlučio da želi više.

Samo mjesec dana kasnije, uslijedio je kadar iz svlačionice koji je ostavio bez daha: isklesani trbušni mišići, definirana ramena i vrhunska sportska forma.

"Od prvog treninga do ove slike je prošlo 30ak dana. Ali 30ak dana reda, rada i discipline..." - poručio je Šime uz fotografiju na kojoj ponosno pozira s osmijehom na licu, držeći majicu u rukama.