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Gospodin Savršeni

Šime Elez pokazao nevjerojatnu transformaciju tijela i isklesane trbušnjake u samo 30 dana!

Za sve one koji vjeruju da su za vrhunsku formu potrebni mjeseci i mjeseci mučenja, Šime je dokazao suprotno - uz pravi mentalni sklop, transformacija je moguća u nevjerojatno kratkom roku

RTL.hr
17.07.2026 13:00

Zgodni Šime Elez ponovno je zapalio društvene mreže! Poznat po svom markantnom izgledu i šarmu dostojnom titule pravog "Gospodina Savršenog", Šime je sa svojim pratiteljima podijelio nevjerojatne rezultate intenzivnog rada na vlastitom tijelu.

Od opuštenog plažnog izdanja do "grčke skulpture"

Šime je objavio fotografije koje zorno prikazuju njegov put. Na prvoj fotografiji (snimljenoj u opuštenom ljetnom ambijentu na plaži) vidimo ga u ležernijem izdanju. Iako je i tada plijenio poglede, Šime je očito odlučio da želi više.

Samo mjesec dana kasnije, uslijedio je kadar iz svlačionice koji je ostavio bez daha: isklesani trbušni mišići, definirana ramena i vrhunska sportska forma.

"Od prvog treninga do ove slike je prošlo 30ak dana. Ali 30ak dana reda, rada i discipline..." - poručio je Šime uz fotografiju na kojoj ponosno pozira s osmijehom na licu, držeći majicu u rukama.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

Tajna uspjeha: Formula "15.6. – 13.7."

Kako je vidljivo iz njegovih objava, transformacija je započela 15. lipnja, a završila 13. srpnja, što znači da mu je za ovaj drastičan napredak trebalo točno 28 dana.

Što stoji iza ovakvog uspjeha? Šime ne skriva da nema prečaca. Njegov se recept sastoji od tri ključna stupa: Stroga disciplina, bez preskakanja treninga, bez obzira na ljetne vrućine i naporan raspored, fokusirana prehrana, pametan unos nutrijenata koji je omogućio da se višak vode i masnih naslaga "otopi", a mišići dođu do punog izražaja. Mentalna snaga i donošenje čvrste odluke i ustrajnost u trenucima kada je najteže.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

U sportskim plavim hlačicama s prepoznatljivim hrvatskim obilježjima i upečatljivim žutim tenisicama, Šime danas izgleda spremnije nego ikada. Ova transformacija služi kao fantastična motivacija svima koji još uvijek dvoje isplati li se pokrenuti i uložiti u sebe. Rezultati govore sami za sebe!

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