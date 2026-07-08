Šime Elez ponovno ljubi? Evo tko je atraktivna plavuša s kojom je viđen: 'Meni je svaki dan novi život'

Markantni Splićanin Šime Elez, kojeg je publika upoznala i zavoljela u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je pod povećalom javnosti nakon što je viđen u vrlo zanimljivom društvu.

Cijela je priča krenula kada je jedna čitateljica za 24sata ispričala da je Šime viđen u središtu Splita u društvu atraktivne plavuše. Prema njezinim riječima, par je potpuno opušteno šetao gradom držeći se za ruke, ne skrivajući pritom sjajno raspoloženje. Isti izvor tvrdi kako je riječ o poznatoj splitskoj influencerici Klari Čerini.