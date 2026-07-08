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Gospodin Savršeni

Šime Elez ponovno ljubi? Evo tko je atraktivna plavuša s kojom je viđen: 'Meni je svaki dan novi život'

Bivši 'Gospodin Savršeni' uhvaćen u điru Splitom s poznatom influencericom

RTL.hr
08.07.2026 09:31

Markantni Splićanin Šime Elez, kojeg je publika upoznala i zavoljela u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', ponovno je pod povećalom javnosti nakon što je viđen u vrlo zanimljivom društvu.

Cijela je priča krenula kada je jedna čitateljica za 24sata ispričala da je Šime viđen u središtu Splita u društvu atraktivne plavuše. Prema njezinim riječima, par je potpuno opušteno šetao gradom držeći se za ruke, ne skrivajući pritom sjajno raspoloženje. Isti izvor tvrdi kako je riječ o poznatoj splitskoj influencerici Klari Čerini. 

Šime Elez, Gospodin Savršeni
Šime Elez, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram
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Prijateljstvo ili 'divan san'?

Umjesto izravnog demantija ili potvrde, Šime je za Net.hr ponudio poprilično zagonetan i romantičan odgovor koji je pokrenuo lavinu novih pitanja:

"Da, ujutro sam s divnom djevojkom šetao Splitom. A onda sam spavao popodne i kad sam se probudio mislio sam da je sve to bio san. Ali onda sam vidio fotografije na portalima i shvatio sam da se to ipak dogodilo. Ipak se dogodila ta divna šetnja sa zgodnom plavušom. Meni je svaki dan ne novi dan, nego novi život", tajanstveno je poručio Šime.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Znači li ova romantična splitska šetnja s Klarom da je Šime u potpunosti okrenuo novu stranicu u ljubavnom životu? Ili je pred nama tek početak uzbudljivog ljetnog zapleta? Preostaje nam tek vidjeti u kojem će smjeru krenuti ova priča!

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