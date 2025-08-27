Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Šime Elez ponovno u Grčkoj! 'Unutar 365 dana evo me opet u istoj zemlji, ali na različitim mukama'

Šime Elez iz showa 'Gospodin Savršeni' trenutačno je na Balkan Rallyju, a sada je u Grčkoj

RTL.hr
27.08.2025 15:00

Šime Elez iz showa 'Gospodin Savršeni' trenutačno je na Balkan Rallyju, a sada je u Grčkoj. Na Instagramu je tako objavio fotogaleriju uz zanimljiv opis: "Moja Grčka avantura, drugi dio. Unutar 365 dana evo me opet u istoj zemlji, ali na različitim mukama. Za dobro jutro su mi se raspale čizme, u vožnji me vjetar napuhao i ukočio vrat i leđa. Dodatak svemu, ostao sam i bez motora, stradao je uljni hladnjak i dok čekamo da iz Atene dođe novi, vrtim slike u galeriji mislim samo jedno. Vrijedilo je, ekipa je spasila stvar. Idemo dalje."

Šime, Gospodin Savršeni
Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prije nego što je krenuo na ovo uzbudljivo putovanje, Šime je otkrio kako se odlučio za ovaj korak. "Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš misliti), krajnje je vrijeme za upustit se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. Devet dana, šest država, 3000 kilometara, motor i ja", najavio je Šime svoje sudjelovanje na Balkan Rallyju.

Od 22. 8. je na motoru te će putovati kroz nekoliko država. Već je bio u Makedoniji, sada je u Grčkoj, a ostaju mu Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Šime Elez Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Marinela dirljivom objavom čestitala Barbari rođendan: 'Ne mogu zamisliti život bez tebe. Najvažnija si osoba u mom životu'

Moglo bi te zanimati

Šime iz 'Gospodina Savršenog' podijelio anegdotu s rallyja: Doživio i malu nezgodu, ali nije odustao

'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime ponovno u akciji! Zajedno uživali u Splitu i izazvali pravu senzaciju na Instagramu

Šime otkrio da se sprema za avanturu života: 'Devet dana, šest država...'

Opet zajedno! Maja Šuput i Šime Elez proveli romantične trenutke na Korčuli i Pašmanu

Gospodin Savršeni Šime oduševio fotografijama s odmora, no neke pratitelje zanima samo jedno: 'Uživaj u životu'

Kakav duo! Šime i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno: 'Imamo istu frizuru'