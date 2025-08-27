Šime Elez ponovno u Grčkoj! 'Unutar 365 dana evo me opet u istoj zemlji, ali na različitim mukama'

Šime Elez iz showa 'Gospodin Savršeni' trenutačno je na Balkan Rallyju, a sada je u Grčkoj. Na Instagramu je tako objavio fotogaleriju uz zanimljiv opis: "Moja Grčka avantura, drugi dio. Unutar 365 dana evo me opet u istoj zemlji, ali na različitim mukama. Za dobro jutro su mi se raspale čizme, u vožnji me vjetar napuhao i ukočio vrat i leđa. Dodatak svemu, ostao sam i bez motora, stradao je uljni hladnjak i dok čekamo da iz Atene dođe novi, vrtim slike u galeriji mislim samo jedno. Vrijedilo je, ekipa je spasila stvar. Idemo dalje."

Prije nego što je krenuo na ovo uzbudljivo putovanje, Šime je otkrio kako se odlučio za ovaj korak. "Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš misliti), krajnje je vrijeme za upustit se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. Devet dana, šest država, 3000 kilometara, motor i ja", najavio je Šime svoje sudjelovanje na Balkan Rallyju.

Od 22. 8. je na motoru te će putovati kroz nekoliko država. Već je bio u Makedoniji, sada je u Grčkoj, a ostaju mu Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Crna Gora.

