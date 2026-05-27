Šime Elez se oglasio nakon prekida s Majom Šuput! Potezom nasmijao fanove

Gospodin Savršeni Šime Elez našalio se na svoj račun nakon što je na Instagramu podijelio trenutak s pub kviza. Na ekranu se pojavilo pitanje: "Čija savršena' veza je pukla?" uz naslov iz medija koji se odnosio na njegov prekid s pjevačicom Majom Šuput (46).
Uz objavu je dodao: "Ono kad te pogodi pitanje na kvizu", a svoju reakciju pokazao je kroz smijeh i podignuti palac.
Podsjetimo, Maja Šuput i Šime Elez upoznali su se tijekom snimanja njezina glazbenog spota, nakon čega su započeli vezu koja je brzo privukla pažnju javnosti. Zajedno su putovali, često dijelili zajedničke trenutke na društvenim mrežama i djelovali vrlo zaljubljeno.