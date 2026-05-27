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Gospodin Savršeni

Šime Elez se oglasio nakon prekida s Majom Šuput! Potezom nasmijao fanove

Šime Elez (27), bivši Gospodin Savršeni, našalio se na svoj račun nakon prekida s Majom Šuput

RTL.hr
27.05.2026 09:24

Gospodin Savršeni Šime Elez našalio se na svoj račun nakon što je na Instagramu podijelio trenutak s pub kviza. Na ekranu se pojavilo pitanje: "Čija savršena' veza je pukla?" uz naslov iz medija koji se odnosio na njegov prekid s pjevačicom Majom Šuput (46).

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

Uz objavu je dodao: "Ono kad te pogodi pitanje na kvizu", a svoju reakciju pokazao je kroz smijeh i podignuti palac.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

Podsjetimo, Maja Šuput i Šime Elez upoznali su se tijekom snimanja njezina glazbenog spota, nakon čega su započeli vezu koja je brzo privukla pažnju javnosti. Zajedno su putovali, često dijelili zajedničke trenutke na društvenim mrežama i djelovali vrlo zaljubljeno.

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