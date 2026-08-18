Šime Elez uživa kao nikad prije! Njegova nova objava izazvala lavinu reakcija: 'Živi svoje snove'

Bivši Gospodin Savršeni svojim je pratiteljima na Instagramu pružio je uvid u, kako se čini, savršen ljetni dan ispunjen adrenalinom i opuštanjem. Iako se, kako sam duhovito navodi, probudio kasno, to ga nije spriječilo da maksimalno iskoristi dan na moru. Objavio je seriju impresivnih fotografija i kratki video, a sve je zaokružio ironičnim opisom koji je nasmijao i oduševio njegove pratitelje.
Strast prema adrenalinu i novi početak
Čini se da je Šime Elez ovo ljeto u potpunosti posvetio sebi, pronalazeći ravnotežu između poslovnih obaveza i osobnog zadovoljstva. Nakon što je ranije ove godine medijski prostor zaokupirala vijest o njegovom prekidu s pjevačicom Majom Šuput, Šime je očito okrenuo novu stranicu. Svoju energiju usmjerio je na nove strasti, a jedna od njih su vodeni sportovi. Njegova najnovija objava prikazuje ga u punoj akciji na wakeboardu.
"Probudio sam se kasno pa sad imam manje vremena za ne raditi ništa", poručio je Šime u opisu objave.
'Ovo liječi mozak i dušu'
Njegova objava, očekivano, nije prošla nezapaženo. Više od 50 tisuća pratitelja s oduševljenjem je dočekalo nove ljetne prizore, a komentari su se nizali. "Ovo liječi mozak i dušu", sažela je jedna pratiteljica opći dojam, dok su drugi ostavljali poruke podrške poput "Živi svoje snove" i "Lijepo!".