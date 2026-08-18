Šime Elez uživa kao nikad prije! Njegova nova objava izazvala lavinu reakcija: 'Živi svoje snove'

Bivši Gospodin Savršeni Šime Elez, još jednom je dokazao da ljeto na dalmatinski način nema premca

icon-close

Bivši Gospodin Savršeni svojim je pratiteljima na Instagramu pružio je uvid u, kako se čini, savršen ljetni dan ispunjen adrenalinom i opuštanjem. Iako se, kako sam duhovito navodi, probudio kasno, to ga nije spriječilo da maksimalno iskoristi dan na moru. Objavio je seriju impresivnih fotografija i kratki video, a sve je zaokružio ironičnim opisom koji je nasmijao i oduševio njegove pratitelje.

Strast prema adrenalinu i novi početak

Čini se da je Šime Elez ovo ljeto u potpunosti posvetio sebi, pronalazeći ravnotežu između poslovnih obaveza i osobnog zadovoljstva. Nakon što je ranije ove godine medijski prostor zaokupirala vijest o njegovom prekidu s pjevačicom Majom Šuput, Šime je očito okrenuo novu stranicu. Svoju energiju usmjerio je na nove strasti, a jedna od njih su vodeni sportovi. Njegova najnovija objava prikazuje ga u punoj akciji na wakeboardu.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

"Probudio sam se kasno pa sad imam manje vremena za ne raditi ništa", poručio je Šime u opisu objave.

'Ovo liječi mozak i dušu'