Šime Elez za RTL.hr o uzbuđenju i neizvjesnosti uoči 'Gospodina Savršenog': 'Spreman sam na sve!'

"Za mene su geste ljubavi trentuci provedeni zajedno. Neki trenutci koji se pamte i koji pripadaju samo tom paru", rekao je Šime Elez , novi 'Gospodin Savršeni' . Ovaj naočiti Splićanin u showu koji uskoro kreće na platformi Voyo i RTL-u tražit će srodnu dušu pred kamerama, i to na prekrasnom Rodosu, otoku iz snova. Romantične lokacije, spojevi puni uzbuđenja, drame između djevojaka - ništa od toga neće nedostajati u novoj sezoni!

"Vidjet ćemo, dosad se još nisam našao u toj situaciji. Bit će to zanimljivo iskustvo. Ne sumnjam da neće biti zanimljivo. Nikad nisam bio u takvoj situaciji, ne znam kako ću se s time nositi, ali sam definitivno spreman na sve", rekao je.

Budući da se u ovoj situaciji nalazi prvi put, Šime je otkrio kako niti sam ne zna kako će to sve izgledati.

Traži ženu sličnih uvjerenja kao što su njegova, životnu suputnicu koja je spremna na kompromise, ali i koja je željna osnovati obitelj.

"Mijenjao sam preferencije što se tiče sviđanja kroz život. Jedini zaključak do kojeg sam došao je taj da fizički aspekt nakon nekog vremena postane manje bitno. To sigurno privlači na prvu i bez toga se ne može se ići na korak dalje, a dalje karakter, osobine, životne navike i zajednička uvjerenja i vrijednosti koje se poklapaju, to je bitno. Za manama ne idem dok ne dođe neki hladan tuš", naglasio je.