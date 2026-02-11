Šime i Maja Šuput ponovno zajedno: Ovoga puta slavili s kolegom s estrade

Jedna od najaktivnijih domaćih pjevačica, Maja Šuput , ne prestaje plijeniti pažnju javnosti, kako svojim energičnim nastupima tako i detaljima iz privatnog života. Nakon što je nedavno zapalila atmosferu na karnevalu u Kastvu, Maja je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila trenutke s proslave dvadesete godišnjice braka kolege pjevača Sandija Cenova , a u centru pažnje našla se u društvu svog novog partnera Šime Eleza , prošlogodišnjeg 'Gospodina Savršenog'.

Maja je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija iz legendarnog zagrebačkog kluba Saloon, gdje su Sandi Cenov i njegova supruga Ilina proslavili svoj veliki jubilej. U dirljivoj objavi, pjevačica im je uputila iskrene čestitke: "Kad Sandi Cenov slavi 20 godina braka. Čestitke od srca još jednom i puno puno ljubavi i sretnog braka tebi i Ilini", napisala je Maja.

Na fotografijama se vidi vesela atmosfera, a Maja je pozirala ne samo sa slavljenicima, već i s pjevačicom Ninom Badrić te svojim partnerom Šimom Elezom. Upravo je zajednička fotografija sa Šimom potvrdila da par uživa u zajedničkim trenucima. Par djeluje sretno i zaljubljeno, a od povratka s egzotičnog putovanja sve se češće zajedno pojavljuju na javnim događanjima.