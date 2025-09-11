Novosti
Gospodin Savršeni

Šime i Marinela iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno! Zaintrigirali objavom na Instagramu: 'Što se sada događa'

Šime i Marinela, koje je publika upoznala kroz show 'Gospodin Savršeni', iznenadili su pratitelje na Instagramu zajedničkim videom

RTL.hr
11.09.2025 10:48

Šime i Marinela, koje je publika upoznala kroz show 'Gospodin Savršeni', iznenadili su pratitelje na Instagramu zajedničkim videom. U objavi su otkrili da su se nakon godinu dana ponovno družili – ovoga puta uz kavu. "Godinu dana nakon", poručili su u videu, dok je Marinela u opisu dodala zagonetnu rečenicu: "Što se sada događa?"

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Objava je odmah privukla pažnju brojnih fanova. Komentari su se samo nizali: "Pun pogodak, i pored toliko vremena koliko je prošlo i dalje vas je lijepo vidjeti. Sve u svemu stvoreni ste jedno za drugo", "Super ste", "Preslatki", samo su neki od njih.

Podsjetimo, Marinela se nedavno na Instagramu pohvalila da je položila vozački ispit. Osim toga nedavno se odlučila vratiti u rodnu Požegu, gdje planira započeti novu životnu fazu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa. Danas je u centru pažnje zbog svog odnosa s glazbenicom i poduzetnicom Majom Šuput. Par je zajedno proputovao obalu, a svoj blizak odnos redovito dijele na društvenim mrežama. Sve je krenulo kada je Šime glumio u njezinom spotu.

Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' pogledajte na platformi Voyo!

