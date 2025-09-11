Šime i Marinela iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno! Zaintrigirali objavom na Instagramu: 'Što se sada događa'

Šime i Marinela , koje je publika upoznala kroz show 'Gospodin Savršeni' , iznenadili su pratitelje na Instagramu zajedničkim videom. U objavi su otkrili da su se nakon godinu dana ponovno družili – ovoga puta uz kavu. "Godinu dana nakon", poručili su u videu, dok je Marinela u opisu dodala zagonetnu rečenicu: "Što se sada događa?"

Objava je odmah privukla pažnju brojnih fanova. Komentari su se samo nizali: "Pun pogodak, i pored toliko vremena koliko je prošlo i dalje vas je lijepo vidjeti. Sve u svemu stvoreni ste jedno za drugo", "Super ste", "Preslatki", samo su neki od njih.

Podsjetimo, Marinela se nedavno na Instagramu pohvalila da je položila vozački ispit. Osim toga nedavno se odlučila vratiti u rodnu Požegu, gdje planira započeti novu životnu fazu.