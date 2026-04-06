Šime i Miloš se vratili u 'Gospodina Savršenog' – djevojke ostale bez teksta

Na iznenađenje djevojaka, u ulozi savjetnika našli su se Šime i Miloš , zvijezde četvrte sezone showa. Njihova misija bila je pomoći Karlu u teškoj odluci, a to su odlučili postići postavljanjem direktnih pitanja koja zadiru duboko u motive, osjećaje i budućnost veza stvorenih pred kamerama.

Dok su djevojke očekivale možda susret s obitelji, pojava dvojice bivših Savršenih izazvala je pomiješane reakcije. "Hvala Bogu da su oni. Bolje nego da bi upoznavala sad sestru, njegovu i mamu", priznala je Nuša , smatrajući kako njihov odnos s Karlom još nije na toj razini ozbiljnosti.

Ipak, opuštena atmosfera brzo je prerasla u ozbiljno propitivanje. Šime i Miloš, bez okolišanja, preuzeli su inicijativu. "Što mislite da je baš vas dovelo do toga da ste u borbi za finale?" bilo je prvo kolektivno pitanje koje je djevojke natjeralo da preispitaju svoj put. Kaja je istaknula "nekakvu tu energiju" koja postoji od početka, dok je Helena otkrila zanimljiv detalj - ona i Karlo upoznali su se i prije showa. "Jednostavno smo osjetili da ima tu nešto," objasnila je, dodavši kako je njihov susret u showu bio lijep nastavak priče započete tog ljeta.

Ovaj susret poslužio je kao trenutak otrežnjenja, kako za djevojke, tako i za samog Karla. Savjeti koje je dobio od prijatelja koji su prošli identično iskustvo zasigurno će utjecati na njegovu konačnu odluku. Dok su djevojke ostale s novim sumnjama i nadama, Karlo se suočio s još težim izborom, svjestan da veza stvorena u showu tek treba preživjeti test stvarnog života.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.