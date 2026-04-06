Gospodin Savršeni

Šime i Miloš se vratili u 'Gospodina Savršenog' – djevojke ostale bez teksta

Pred samo polufinale pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', napetost je dosegnula vrhunac, a preostale djevojke koje se bore za srce Karla suočile su se s najtežim izazovom do sada. Umjesto romantičnog spoja, dočekao ih je susret s Milošem i Šimom, koji su se pokazali kao iskusni ispitivači s dobrim razlogom - i sami su prošli kroz isto iskustvo

RTL.hr
06.04.2026 22:00

Na iznenađenje djevojaka, u ulozi savjetnika našli su se Šime i Miloš, zvijezde četvrte sezone showa. Njihova misija bila je pomoći Karlu u teškoj odluci, a to su odlučili postići postavljanjem direktnih pitanja koja zadiru duboko u motive, osjećaje i budućnost veza stvorenih pred kamerama.

Neočekivani ispitivači unijeli pomutnju

Dok su djevojke očekivale možda susret s obitelji, pojava dvojice bivših Savršenih izazvala je pomiješane reakcije. "Hvala Bogu da su oni. Bolje nego da bi upoznavala sad sestru, njegovu i mamu", priznala je Nuša, smatrajući kako njihov odnos s Karlom još nije na toj razini ozbiljnosti.

Šime i Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ipak, opuštena atmosfera brzo je prerasla u ozbiljno propitivanje. Šime i Miloš, bez okolišanja, preuzeli su inicijativu. "Što mislite da je baš vas dovelo do toga da ste u borbi za finale?" bilo je prvo kolektivno pitanje koje je djevojke natjeralo da preispitaju svoj put. Kaja je istaknula "nekakvu tu energiju" koja postoji od početka, dok je Helena otkrila zanimljiv detalj - ona i Karlo upoznali su se i prije showa. "Jednostavno smo osjetili da ima tu nešto," objasnila je, dodavši kako je njihov susret u showu bio lijep nastavak priče započete tog ljeta.

Ovaj susret poslužio je kao trenutak otrežnjenja, kako za djevojke, tako i za samog Karla. Savjeti koje je dobio od prijatelja koji su prošli identično iskustvo zasigurno će utjecati na njegovu konačnu odluku. Dok su djevojke ostale s novim sumnjama i nadama, Karlo se suočio s još težim izborom, svjestan da veza stvorena u showu tek treba preživjeti test stvarnog života.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

gospodin savršeni 2026 šime i miloš
Moglo bi te zanimati

Kome smetaju prešućeni poljupci, a tko je spreman na sve: 'Lagala bih kad bih rekla da sam sretna'

Manuela iz 'Gospodina Savršenog' u izdanju u kakvom je dosad nismo vidjeli: Predstavila i novi singl

ANKETA Gospodin Savršeni Karlo se dosad ljubio s Helenom i Kajom. Tko vam je bolji par?

Tko zapravo bira haljine? Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila istinu o haljinama s cocktail-partyja

Gospodin Savršeni Šime i Maja Šuput ukrali sve poglede na reviji! Nisu skidali ruke jedno s drugog

Maja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da vodi borbu s aknama: 'Gledala sam se u ogledalo i iskreno, nisam ni sama znala što da radim'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?