Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Šime i Miloš stigli na Kretu i odmah podigli prašinu: 'Nju zanima samo pobjeda, da joj piše pobjednica ispod imena!'

U vili je ostalo još samo šest djevojaka, po tri u svakom timu. Osjeća se nervoza jer sve one žele provesti što više vremena sa svojim odabranikom, no svjesne su da je konkurencija jaka

RTL.hr
05.04.2026 15:00

Nušu brine odnos s Karlom i Anastasiji priznaje da se odlučila na neočekivani potez: On mora znati da kako ja imam zadnju šansu kod njega, ima i on kod mene!"

Smiljana, Monika, Anastasia, Gospodin Savršeni
Smiljana, Monika, Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U vilu stiže videoporuka Marka Vargeka, no umjesto tipičnih spojeva, djevojke čeka iznenađenje! Na Kretu stižu neočekivani gosti s posebnim zadatkom.

Ovo je dosta bitno i donosi mi stres. Nadam se da će sve proći kako treba", složile su se djevojke, još uvijek ne znajući što točno mogu očekivati.

Cure, Gospodin Savršeni
Cure, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na idiličnoj lokaciji čekali su ih, ni manje ni više, nego Šime i Miloš, prošlogodišnja Gospoda Savršeni.

Malo da zamijenimo uloge", komentirao je tajanstveno Karlo pa dodao, U ovom trenutku oni jako puno mogu pomoći jer imaju iskustva."

Šime i Miloš, Gospodin Savršeni
Šime i Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Djevojke će se Milošu i Šimi povjeriti i reći sve o svojim osjećajima, sumnjama, planovima, životu u vanjskom svijetu, ali i onome što im smeta kod njihovog Savršenog.

Draga cura, ali to su generički odgovori... Sve za ljubav, ljubav ni za što. Super, ali ne mogu ja na konto toga donijeti kvalitetan sud", poručit će Šime nakon razgovora s jednom djevojkom, a ni druga ga neće oduševiti: Nju zanima pobjeda, htjela bi da joj može pisati pobjednica ispod imena."

Miloš i Šime, Gospodin Savršeni
Miloš i Šime, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

I dok će neke kandidatkinje gosti oduševiti i zaintrigirati, druge će biti u strahu – jesu li se predstavile u dobrom svjetlu?

Što sve donosi novi dan na Kreti, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' već sada dostupna na platformi Voyo.

Helena i Kaja, Gospodin Savršeni
Helena i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Finalni tjedan 'Gospodina Savršenog' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u, a nove epizode gledajte na Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Pročitaj na Net.hr
