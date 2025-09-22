Novosti
Gospodin Savršeni

Šime iz 'Gospodina Savršenog' čestitao Maji Šuput 46. rođendan, na proslavi razmjenjivali nježnosti

Šime iz 'Gospodina Savršenog' bio je i na Majinoj rođendanskoj zabavi

RTL.hr
22.09.2025 11:06

Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' čestitao je Maji Šuput 46. rođendan. "Sretan rođendan, Majo", poručio je Šime, prenosi 24sata.

Rođendan joj je čestitao i osobno jer je bio na njezinoj rođendanskoj proslavi, a fotografije i snimke sa zabave kruže društvenim mrežama.

Šime, Gospodin Savršeni
Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Priče o njihovoj mogućoj vezi krenule su još od snimanja spota za Majinu pjesmu Nisam ja za male stvari, u kojem je Šime gostovao. Od tada putuju zajedno, a navodno su viđeni i kako razmjenjuju nježnosti na jahti kod Brača. Na nastupu u Vodicama, prije izvođenja iste pjesme, Maja je publici poručila: "Šime, ova je za tebe."

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Prepoznajete li ovu preslatku djevojčicu iz RTL-ovog showa? 'Od malih nogu okružena mačkama'

