Šime iz 'Gospodina Savršenog' čestitao Maji Šuput 46. rođendan, na proslavi razmjenjivali nježnosti

Rođendan joj je čestitao i osobno jer je bio na njezinoj rođendanskoj proslavi, a fotografije i snimke sa zabave kruže društvenim mrežama.

Priče o njihovoj mogućoj vezi krenule su još od snimanja spota za Majinu pjesmu Nisam ja za male stvari, u kojem je Šime gostovao. Od tada putuju zajedno, a navodno su viđeni i kako razmjenjuju nježnosti na jahti kod Brača. Na nastupu u Vodicama, prije izvođenja iste pjesme, Maja je publici poručila: "Šime, ova je za tebe."

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa.

