Šime iz 'Gospodina Savršenog' ljubi Maju, a gdje je Miloš? Druži se s kandidatkinjom iz showa

'Gospodin Savršeni' Šime Elez nedavno je na društvenim mrežama otkrio kako je bio na 46. rođendanu Maje Šuput, a javno je objavio i čestitku. Njih su dvoje u posljednje vrijeme vrlo prisni, a čini se kako to više ne skrivaju.

"Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo.. Dežurni pjevači su bilo u ulozi pratećih vokala.. Jole, Sandi, Robi, Prco, dogodine pametnije. Majo, sve znaš", poručio je u opisu objave.