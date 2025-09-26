Šime iz 'Gospodina Savršenog' ljubi Maju, a gdje je Miloš? Druži se s kandidatkinjom iz showa

'Gospodin Savršeni' Šime Elez nedavno je na društvenim mrežama otkrio kako je bio na 46. rođendanu Maje Šuput, a javno je objavio i čestitku. Njih su dvoje u posljednje vrijeme vrlo prisni, a čini se kako to više ne skrivaju.
"Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo.. Dežurni pjevači su bilo u ulozi pratećih vokala.. Jole, Sandi, Robi, Prco, dogodine pametnije. Majo, sve znaš", poručio je u opisu objave.
A gdje je Miloš?
On je također imao vrlo zanimljivo ljeto - često je mijenjao lokacije, prošao je gotovo cijelu objavu, a sada se javio iz Beograda. Povodom toga, napisao je i poeziju, a u komentarima mu se javila Glorija.
"Wow, tko te to fotkao", upitala ga je.
On je uputio na nju te dao do znanja kako su se ovih dana družili u Beogradu.
S druge strane, Glorija je nedavno prekinula vezu, a za RTL.hr je otkrila kako trenutačno uživa solo.
