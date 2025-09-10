Novosti
Gospodin Savršeni

Šime iz 'Gospodina Savršenog' novim izgledom zapalio Instagram! Fanovi ne prestaju komentirati: 'Što je muškarac bez brkova?'

Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' oduševio je svoje pratitelje na Instagramu novim fotografijama

RTL.hr
10.09.2025 12:53

Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' oduševio je svoje pratitelje na Instagramu novim fotografijama. Na fotkama pozira bez majice, uživajući uz voće i kavu, a uz to su ga pratitelji primijetili s brkovima, što je izazvalo brojne komentare. U opisu objave, Šime je napisao: "Varljivo ljeto 2025."

Šime, Gospodin Savršeni
Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Njegova objava ubrzo je privukla pažnju brojnih fanova, koji su komentirali njegov novi izgled. "Jao Šime. Što je muškarac bez brkova, je l'?", napisao je jedan obožavatelj, dok je drugi dodao: "Mafijozo". Iako su komentari bili raznoliki, mnogi su se složili u jednom – Šime i brkovi su pravi hit!

Šime, Gospodin Savršeni
Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa. Danas je u centru pažnje zbog svog odnosa s glazbenicom i poduzetnicom Majom Šuput. Par je zajedno proputovao obalu, a svoj blizak odnos redovito dijele na društvenim mrežama. Sve je krenulo kada je Šime glumio u njezinom spotu.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

