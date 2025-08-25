Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Šime iz 'Gospodina Savršenog' podijelio anegdotu s rallyja: Doživio i malu nezgodu, ali nije odustao

Pogledajte prve fotke iz njegove avanture

RTL.hr
25.08.2025 14:58

Šime Elez iz showa 'Gospodin Savršeni' krenuo je na Balkan Rally, a sada je podijelio prve fotografije s putovanja. Na Instagramu je objavio fotke dočeka u Sjevernoj Makedoniji, gdje je započeo svoju avanturu. 

Šime
Šime FOTO: Instagram

Nakon Makedonije, put ga je odveo u Grčku, no nije sve prošlo bez problema. Naime, tijekom puta doživio je malu nezgodu – pukla mu je čizma. "Dan je počeo loše. Idemo dalje", poručio je Šime kroz osmijeh. Bez većih briga, čizmu je improvizirao i zalijepio samoljepljivom trakom te nastavio dalje, spreman za nove izazove na Balkanu.

Šime
Šime FOTO: Instagram

"Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš misliti), krajnje je vrijeme za upustit se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. Devet dana, šest država, 3000 kilometara, motor i ja", najavio je Šime svoje sudjelovanje na Balkan Rallyju.

Šime
Šime FOTO: Instagram

Od 22. 8. na motoru će putovati kroz nekoliko država -Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Grčka, Albanija i Crna Gora.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Šime Elez Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime ponovno u akciji! Zajedno uživali u Splitu i izazvali pravu senzaciju na Instagramu

Moglo bi te zanimati

'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime ponovno u akciji! Zajedno uživali u Splitu i izazvali pravu senzaciju na Instagramu

Šime otkrio da se sprema za avanturu života: 'Devet dana, šest država...'

Opet zajedno! Maja Šuput i Šime Elez proveli romantične trenutke na Korčuli i Pašmanu

Gospodin Savršeni Šime oduševio fotografijama s odmora, no neke pratitelje zanima samo jedno: 'Uživaj u životu'

Kakav duo! Šime i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' ponovno zajedno: 'Imamo istu frizuru'

Nakon ture po Jadranu, 'Gospodin Savršeni' Šime javio se iz Splita: Evo čime se bavi