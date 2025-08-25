Šime iz 'Gospodina Savršenog' podijelio anegdotu s rallyja: Doživio i malu nezgodu, ali nije odustao

icon-close

Šime Elez iz showa 'Gospodin Savršeni' krenuo je na Balkan Rally, a sada je podijelio prve fotografije s putovanja. Na Instagramu je objavio fotke dočeka u Sjevernoj Makedoniji, gdje je započeo svoju avanturu.

Šime FOTO: Instagram

Nakon Makedonije, put ga je odveo u Grčku, no nije sve prošlo bez problema. Naime, tijekom puta doživio je malu nezgodu – pukla mu je čizma. "Dan je počeo loše. Idemo dalje", poručio je Šime kroz osmijeh. Bez većih briga, čizmu je improvizirao i zalijepio samoljepljivom trakom te nastavio dalje, spreman za nove izazove na Balkanu.

Šime FOTO: Instagram

"Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš misliti), krajnje je vrijeme za upustit se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. Devet dana, šest država, 3000 kilometara, motor i ja", najavio je Šime svoje sudjelovanje na Balkan Rallyju.

Šime FOTO: Instagram

Od 22. 8. na motoru će putovati kroz nekoliko država -Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Grčka, Albanija i Crna Gora.