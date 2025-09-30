Novosti
Gospodin Savršeni

Šime iz 'Gospodina Savršenog' opušta se u jacuzziju! S fanovima podijelio vruće fotke: 'Nije tebi loše'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Svetom Filipu i Jakovu

30.09.2025 10:11

Na Instagramu je podijelio fotografije iz jacuzzija te poručio da odmara. "Nije tebi loše", "Ljepotan", samo su neki od komentara pratitelja. 

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa. Danas je u centru pažnje zbog svog odnosa s pjevačicom Majom Šuput. Par je zajedno proputovao obalu, a svoj blizak odnos redovito dijele na društvenim mrežama. Sve je krenulo kada je Šime glumio u njezinom spotu. Nedavno su i zajedno bili na proslavi njezinog rođendana.

Maida iskreno o svom pojavljivanju na billboardu u New Yorku: 'Nestvarno, uzbudljivo i nešto što ću zauvijek pamtiti'

