Šime iz 'Gospodina Savršenog' opušta se u jacuzziju! S fanovima podijelio vruće fotke: 'Nije tebi loše'

Na Instagramu je podijelio fotografije iz jacuzzija te poručio da odmara. "Nije tebi loše", "Ljepotan", samo su neki od komentara pratitelja.

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa. Danas je u centru pažnje zbog svog odnosa s pjevačicom Majom Šuput. Par je zajedno proputovao obalu, a svoj blizak odnos redovito dijele na društvenim mrežama. Sve je krenulo kada je Šime glumio u njezinom spotu. Nedavno su i zajedno bili na proslavi njezinog rođendana.

