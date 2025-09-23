Šime iz 'Gospodina Savršenog' uživao na rođendanu svoje drage, uhvatio se i mikrofona: 'Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo'

Na Instagramu je objavio fotke na kojima pleše i pjeva te u potpunosti uživa sa svojom dragom. "Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo.. Dežurni pjevači su bilo u ulozi pratećih vokala.. Jole, Sandi, Robi, Prco, dogodine pametnije. Majo, sve znaš", poručio je u opisu objave.

Jučer joj je i čestitao 46. rođendan. "Sretan rođendan, Majo", poručio je Šime, prenosi 24sata.

Priče o njihovoj mogućoj vezi krenule su još od snimanja spota za Majinu pjesmu u kojem je Šime gostovao. Od tada putuju zajedno, a navodno su viđeni i kako razmjenjuju nježnosti na jahti kod Brača. Na nastupu u Vodicama, prije izvođenja iste pjesme, Maja je publici poručila: "Šime, ova je za tebe."

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa.

