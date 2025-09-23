Novosti
Šime iz 'Gospodina Savršenog' uživao na rođendanu svoje drage, uhvatio se i mikrofona: 'Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' uživao je na rođendanskoj proslavi Maje Šuput

RTL.hr
23.09.2025 11:16

Na Instagramu je objavio fotke na kojima pleše i pjeva te u potpunosti uživa sa svojom dragom. "Noć za pamćenje, ali malo čega se sjećamo.. Dežurni pjevači su bilo u ulozi pratećih vokala.. Jole, Sandi, Robi, Prco, dogodine pametnije. Majo, sve znaš", poručio je u opisu objave.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Jučer joj je i čestitao 46. rođendan. "Sretan rođendan, Majo", poručio je Šime, prenosi 24sata.

Priče o njihovoj mogućoj vezi krenule su još od snimanja spota za Majinu pjesmu u kojem je Šime gostovao. Od tada putuju zajedno, a navodno su viđeni i kako razmjenjuju nježnosti na jahti kod Brača. Na nastupu u Vodicama, prije izvođenja iste pjesme, Maja je publici poručila: "Šime, ova je za tebe."

Podsjetimo, Šime je u finalu showa odabrao Vanju, no njihova veza nije uspjela izvan showa.

Iznenadna objava! Laura iz 'Gospodina Savršenog' priznala što priželjkuje: 'Želim bebicu'

