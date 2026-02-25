Emisije
Gospodin Savršeni

Šime, Miloš i Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' zajedno uživaju u Splitu: 'Pokušavamo izvući insajderske informacije od Žaks'

Na Instagramu su prošlogodišnji Gospodin Savršeni Šime i Miloš i ovogodišnja natjecateljica Žaklina podijelili zajedničke fotke s druženja u Splitu

RTL.hr
25.02.2026 15:14

Prošlogodišnji Gospodin Savršeni Šime na Instagram je profilu objavio fotografiju s Milošem i kandidatkinjom pete sezone Žaklinom. Njih su troje uživali u baru u Splitu gdje s komentirali najnovije epizode 'Gospodina Savršenog'. "Komentiramo aktualne epizode 5. sezone 'Gospodin Savršeni' i pokušavamo izvući insajderske informacije od Žaks', poručio je Šime u opisu objave.

Šime i Žaklina, Gospodin Savršeni
Šime i Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Žaklina je u show ušla naknadno. Petar je bio na grupnom spoju na koji je zatim upala Žaklina. Ona je bez oklijevanja objasnila svoje namjere. "Petre, ideš sa mnom", kazala mu je Žaklina, na što je Petar poručio: "Mislim, neću. Nije ništa zbog tebe, nemoj me pogrešno shvatiti. Ovdje sam s njima i lijepo nam je i družimo. Bilo bi lijepo da se svi upoznamo i poslije ćemo ti i ja otići negdje." Petar se kasnije ispričao Žaklini zbog svoje reakcije.

Šime, Miloš i Žaklina, Gospodin Savršeni
Šime, Miloš i Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

