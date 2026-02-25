Šime, Miloš i Žaklina iz 'Gospodina Savršenog' zajedno uživaju u Splitu: 'Pokušavamo izvući insajderske informacije od Žaks'

Prošlogodišnji Gospodin Savršeni Šime na Instagram je profilu objavio fotografiju s Milošem i kandidatkinjom pete sezone Žaklinom . Njih su troje uživali u baru u Splitu gdje s komentirali najnovije epizode 'Gospodina Savršenog'. "Komentiramo aktualne epizode 5. sezone 'Gospodin Savršeni' i pokušavamo izvući insajderske informacije od Žaks', poručio je Šime u opisu objave.

Podsjetimo, Žaklina je u show ušla naknadno. Petar je bio na grupnom spoju na koji je zatim upala Žaklina. Ona je bez oklijevanja objasnila svoje namjere. "Petre, ideš sa mnom", kazala mu je Žaklina, na što je Petar poručio: "Mislim, neću. Nije ništa zbog tebe, nemoj me pogrešno shvatiti. Ovdje sam s njima i lijepo nam je i družimo. Bilo bi lijepo da se svi upoznamo i poslije ćemo ti i ja otići negdje." Petar se kasnije ispričao Žaklini zbog svoje reakcije.