Šime napravio Vanji nešto što dosad nije doživjela: 'On je prvi – ostat će mi u sjećanju'

''Mislim da je sa mnom onakav kakav je i to mi je čak najbitnije'', komentirala je Vanja. Priznala je Šimi da je bila sretna nakon izazova jer je gospodu ugledala na vrhu. ''Da su bile još dvije stepenice, odustala bih'', komentirala je Vanja, a Šime se složio da je bila jako zadihana kada je stigla. Vanja je priznala da se malo i prehladila pa joj je tako curio nos, a Šime ju je upitao hoće li ispuhati nos.

''Ti ćeš mi ga ispuhati?'', upitala je Vanja zbunjeno, a on je odgovorio da je njemu tako tata kada je bio dijete. ''Ajde puši – jače! I on bi se derao na mene jače'', rekao je Šime. ''Sa mnom se prisjeća djetinjstva – jao'', komentirala je Vanja kroz smijeh.

''Pa ne mogu puhati kad se smijem'', rekla mu je Vanja. ''Pa nemoj se smijati, puši nos. Je li sad bolje?'', komentirao je Šime. Vanja je pak priznala da joj to još nitko nije napravio. ''On je prvi koji mi je to napravio – po tom će mi ostati u sjećanju'', zaključila je Vanja.

