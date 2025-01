Šime objasnio zašto Ani nije dao ružu: 'To joj ništa dobroga ne bi donijelo'

''To je lijepo jer je neću imati s čime otjerati, a stvari koje ja tražim ona krije u sebi'', otkrio je. Anu je zanimalo zna li kuhati i peglati. ''Ti možeš kuhati ja ću peglati'', komentirala je Ana, a Šime ju je upitao misli li da bi se njih dvoje mogli dobro slagati.

Šime i Ana su se zbližili na spoju pa mu je tako otkrila što bi htjela od svoje buduće veze i što očekuje od muškarca. ''Mislim da je komunikacija jako bitna, također bih voljela da se rade kompromisi i da moj partner ne očekuje od mene da ću raditi kućanske poslove uz karijeru'', objasnila je, a Šime je komentirao kako on nije takav.

''Jako si opušten, mislim da bih s tobom mogla ići na neke spontane i lude spojeve'', otkrila mu je, a on je rekao kako imaju dogovor. Ipak, ružu joj nije dao.

''Ruža možda je simbolika cijelog showa, ali s ružom ili bez mislim da sam joj jasno dao do znanja da se ne treba brinuti. Mislim da se opet pojavila s ružom da bi to izazvalo nered u kući i da bi je svi proglasili miljenicom te da joj to zapravo ništa dobroga ne bi donijelo'', objasnio je Šime.

