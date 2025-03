Šime odgovorio na škakljiva pitanja pratitelja o 'Gospodinu Savršenom': 'Ne glumatam, ne pretvaram se, to sam ja'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' odgovarao je na društvenim mrežama na pitanja pratitelja. "Kada se dijele ruže na ceremoniji, znate li unaprijed komu ne želite dati ružu ili idete with the flow?", pitala je jedna pratiteljica. "Miloš i ja bismo diskutirali o tome u slobodno vrijeme, uglavnom dan ranije. Bilo je i par ceremonija kad bismo došli na koktel party bez finalne odluke i pustili da se stvari odvijaju, u nadi da ćemo do kraja partyja biti pametniji. Ja sam nažalost uvijek bio par koraka ispred pameti, niad me nije stigla", odgovorio je Šime.