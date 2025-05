Šime otkrio da je izgladio odnos s Vanjom: 'Mi smo velika obitelj koja se stalno svađa pa miri'

Šime je u finalu 'Gospodina Savršenog' odabrao Vanju, no nakon završetka showa nisu započeli vezu nego je njihov odnos završio napeto što su pokazali ranijim izjavama. Sada je mladi Splićanin progovorio o njihovom odnosu.

"Na ljubavnom planu to je gotova priča, ali nismo neprijatelji. Ne bih se više vraćao na to. Sreli smo jednom prilikom nakon svega što se dogodilo, Vanja se s još jednom kandidatkinjom iz showa nakon snimanja 'Večere za 5' pridružila mojem društvu u noćnom izlasku u Zagrebu. Čak nam je i Laura nakratko pravila društvo, ali samo putem videopoziva. Ponekad imam osjećaj kao da smo svi jedna velika obitelj koja se stalno svađa pa miri. Tako to valjda ide", ispričao je Šime za 24sata.