Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Šime otkrio da se sprema za avanturu života: 'Devet dana, šest država...'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' sudjelovat će na Balkan Rallyju

RTL.hr
18.08.2025 10:44

Šime Elez iz showa 'Gospodin Savršeni' prošle je godine izašao iz svoje sigurna zone i odlučio se sudjelovati u RTL-ovom projektu. Vrlo brzo dosegnuo je popularnost, a sada je u fokusu javnosti zbog svoga odnosa s glazbenicom i poduzetnicom Majom Šuput. Dvojac je proputovao našu obalu, a da su u odličnim odnosima, prikazuju i na društvenim mrežama. Sve se to za Šimu odvilo kada je glumio u njezinom spotu.

Sada se odlučio za još jedan iskorak.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: Instagram

"Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš misliti), krajnje je vrijeme za upustit se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. Devet dana, šest država, 3000 kilometara, motor i ja", najavio je Šime svoje sudjelovanje na Balkan Rallyju. 

Od 22. 8. na motoru će putovati kroz nekoliko država -Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Grčka, Albanija i Crna Gora.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Položio sam A kategoriju prije dva tjedna tako da imam pet sati iskustva na motoru", našalio se. 

Otkrio je i kako će sve objavljivati na društvenim mrežama te pozvao pratitelje da poprate taj sadržaj.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

šime elez gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Laura iz 'Gospodina Savršenog' donijela novu odluku o izgledu: 'Vraćaju se ekstenzije i fileri'

Gospodin Savršeni

Ana iz 'Gospodina Savršenog' priznala kako se osjeća u Americi: 'Ovaj mjesec je bilo više suza nego smijeha'

Moglo bi te zanimati

Laura i Glorija iz 'Gospodina Savršenog' zajedno uživale u noćnom izlasku: 'Žarimo i palimo'

Miloševa ljetna avantura po Jadranu: Nema gdje ga nema!

Samouvjerena i ponosna! Glorija iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke bez filtera i uređivanja

Opet zajedno! Maja Šuput i Šime Elez proveli romantične trenutke na Korčuli i Pašmanu

Maja Š. iz 'Gospodina Savršenog' proslavila 27. rođendan, u uskoj haljini pokazala zavidnu figuru

Mia iz 'Gospodina Savršenog' ne preskače treninge – ni u pet ujutro! "Ja sam baš jutarnji tip"