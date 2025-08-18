Šime otkrio da se sprema za avanturu života: 'Devet dana, šest država...'

Šime Elez iz showa 'Gospodin Savršeni' prošle je godine izašao iz svoje sigurna zone i odlučio se sudjelovati u RTL-ovom projektu. Vrlo brzo dosegnuo je popularnost, a sada je u fokusu javnosti zbog svoga odnosa s glazbenicom i poduzetnicom Majom Šuput. Dvojac je proputovao našu obalu, a da su u odličnim odnosima, prikazuju i na društvenim mrežama. Sve se to za Šimu odvilo kada je glumio u njezinom spotu.
Sada se odlučio za još jedan iskorak.
"Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje, a s obzirom na to da je ovo ljeto prošlo poprilično mirno (možeš misliti), krajnje je vrijeme za upustit se u novu avanturu. Ovaj put u malo drugačijem tonu. Devet dana, šest država, 3000 kilometara, motor i ja", najavio je Šime svoje sudjelovanje na Balkan Rallyju.
Od 22. 8. na motoru će putovati kroz nekoliko država -Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Grčka, Albanija i Crna Gora.
"Položio sam A kategoriju prije dva tjedna tako da imam pet sati iskustva na motoru", našalio se.
Otkrio je i kako će sve objavljivati na društvenim mrežama te pozvao pratitelje da poprate taj sadržaj.
