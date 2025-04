Šime otkrio što se dogodilo s Vanjom: 'Nju sam trebao pitati za dopuštenje – šok!'

''Gledatelji su vidjeli koliko sam iskreno i otvoreno svemu pristupio, vidjeli su tu emociju i da nema glume, kad mi je bilo lako i kad mi nije bilo lako. Mislim da su to stvari koje se ne mogu odglumiti. Tako da, Vanjina i moja priča zapravo počinje nakon finala gdje smo mi stvarno ostali u kontaktu i čuli se redovno, čak se i vidjeli, ali značajni problemi su nastali sredinom veljače, a čak je i prije toga kroz naš odnos bilo nekih trzavica'', objasnio je Šime i otkrio što ga je neugodno iznenadilo s Vanjine strane.

''Ostao sam zatečen zbog stvari koje su se tražile od mene i koje baš nisu imale smisla, tipa zabrana bilo kakve komunikacije s djevojkama iz vile. Dakle, nebitno jesu li to tri poruke ili pet poruka. To mi je bilo malo previše i mislim da je to bilo nepotrebno. Dakle, neka djevojka dođe u Split i sad bi ja nju trebao pitati za dopuštenje da vidim nekoga s kime sam prošao lijepo iskustvo. Da pitam dozvolu za popiti kavu?'', objasnio je Šime i priznao da mu to nema smisla.