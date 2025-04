Šime otkrio u kakvom je odnosu s Laurom: 'Prekinuli smo kontakt'

Laura Prgomet bila je jedna od favoritkinja showa 'Gospodin Savršeni', a prva je i koja se ljubila sa Šimom Elezom. Iako su svi navijali da na kraju budu i zajedno, Šimina odluka da je izbaci iz showa sve je šokirala. No, oboje su otkrili kako tada nisu bili u najboljim odnosima. Tijekom emitiranja showa jedno su vrijeme bili u kontaktu, a Laura se s njime našla na kavi u Splitu. U podcastu 'Spill The Tea' otkrila je kako ju je tad čak i njegova mama pozvala na ručak, no to se nije dogodilo.