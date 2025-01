Šime poklonio i drugu crvenu ružu: Ovo će definitivno razbjesniti druge djevojke

Šime je nasamo pozvao Ninu i to iz jednog razloga. ''Trebalo je malo zapapriti situaciju i izvući jednu življu curu, a to je svakako Nina'', komentirao je Šime. Nina je rekla da nije očekivala da će baš nju pozvati na spoj i da ima predrasude prema Dalmatincima, koje bi on u ovom showu trebao razbiti.

''Djeluje mi kao pravi Dalmatinac, onako stereotipno, ali pristojno'', objasnila je Nina svoj prvi dojam o Šimi.